張建宗：疫苗接種率低令人擔心　地產商送樓鼓勵打針值得肯定

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-30 09:02

本港連續36日本地零確診，有專家料第四波疫情已完結。政務司司長張建宗今日（30日）在網誌表示，根據不同國家和地區的經驗，以及香港鄰近地區的實際情況，現時疫情仍嚴峻、變種病毒肆虐和出現疫情反彈的地方都是疫苗接種率較低，故認為以香港目前不足20%的低接種率，情況令人非常擔心。

張建宗認為，香港目前不足20%的低接種率，情況令人非常擔心。（資料圖片）

近日有地產發展商自發捐出住宅單位，通過抽獎送予已接種疫苗的市民，張建宗在文中表示，「此舉值得肯定」，歡迎商界主動提供誘因，鼓勵市民接種疫苗，彰顯其企業社會責任。他又透露，政府早前設立外展接種服務隊，至今曾為一所會計師事務所及一個工地的員工提供接種疫苗外展服務。

他認為，抗擊疫情不能心存僥倖，若廣大市民不希望香港再走抗疫「回頭路」，持續出現一波又一波的疫情，疫苗接種是唯一的最佳辦法，呼籲市民別再猶豫，別再觀望，盡快接種疫苗。

張建宗稱，本港政治光譜寬闊，相信只要在愛國愛港的大前提下，任何真誠為香港服務的有志之士，不論其政治取向，都可以依法享有參政機會。（資料圖片）

愛國愛港大前提下 不論政治取向可依法參政

此外，立法會上周四﹙27日﹚三讀通過《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》。張建宗認為，香港有望從此擺脫「近年政治爭拗的羈絆及內耗不斷的困局」，從而令「反中亂港份子和外部敵對勢力不得再有可乘之機，通過選舉制度的漏洞進入香港特區治理架構，以及阻撓和干擾特區政府依法施政」。

張建宗又認為，以往「劣質瘋狂的議會鬥爭」落幕，相信新選舉制度下，議員回歸理性議事論政，大大提高議事效率。他稱，本港政治光譜寬闊，相信只要在愛國愛港的大前提下，任何真誠為香港服務的有志之士，不論其政治取向，都可以依法享有參政機會。