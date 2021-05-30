新冠疫苗｜金融、證券及保險業高層外地入境香港　打針後可免檢疫

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-30 17:15

本港第四波疫情已經完結，港府在入境防疫措施上稍有放寬，近日新增多三類可獲豁免強制檢疫的外國抵港人士組別，包括來自金融機構、證券及期貨業和保險業的駐港及到訪高級行政人員。上述三個類別人士，必須已經完成接種新冠疫苗，才可獲豁免7至21日的強制檢疫。

本港第四波疫情已經完結，港府在入境防疫措施上稍有放寬。（資料圖片）

來自高風險地區 最多可獲豁免強制檢疫21日

目前有九個類別人士從外地入境香港，可豁免接受強制檢疫，包括貨船船員、機組人員及與政府人員等。

港府近日新增多三類可獲豁免強制檢疫的外國抵港人士組別，包括來自金融管理局認可機構、儲值支付工具持牌人和指定零售支付系統的系統營運者；受證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團；於保險業監管局監管的獲授權保險人或持牌保險經紀公司任職的駐港或到訪的「全球或區域主管」及「高級行政人員」。

而上述三類組別人士必須已經完成接種新冠疫苗，才可獲豁免強制檢疫。根據目前中國以外地區到港人士登機及強制檢疫安排，若已完成接種疫苗，來自低風險地區至高風險地區，須強制檢疫7日至14日；若來自甚高式極高風險地區，則不論是否已打針，均一律要強檢21日。