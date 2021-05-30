新冠肺炎｜今日零確診　5本地個案改輸入　連續37日無源頭不明

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-30 17:00

本港今日（30日）零確診，香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日稱，5宗本地或可能本地個案來港前已經感染，衞生防護中心今日將有關個案全部修正為輸入個案，對上一日錄得源頭不明個案，已經是4月23日，代表本港已經連續37日沒有源頭不明個案。

袁國勇指出，本港第四波疫情應該已經完結，連續28天清零的目標亦已達到。 （資料圖片／廖雁雄攝）

衞生防護中心公布，截至今日零時零分，沒有錄得新確診個案。對上一日有源頭不明個案，已經是4月23日。袁國勇稱五宗本地或可能本地個案都都有外遊史，病毒量低，入院後抗體（igG）是陽性，當中3人的病毒基因非第四波之病毒株，他們的密切接觸者亦無人確診，有理由相信他們並非在近期受到感染。人體感染後會先出現抗體igM，其後才出現igG，igM在2至4個月內會消失，而這5個人的igM都已陰性，因此推斷他們可能在兩個月或之前已於外國受感染。

五宗被修正為輸入個案的患者詳情如下：

▼匯璽5A及5B座住戶早前要接受強檢▼

編號11831：29歲女印傭，4月25日從印尼抵港，其後在西營盤華麗都會酒店接受強制檢疫，抵港第12日和第19日接受檢測，結果均呈陰性，完成檢疫後主要留在僱主位於深水埗匯璽的住所。她原本被評為可能本地個案。

編號11833：39歲女印傭，2月20日從印尼抵港。她5月21日遵從強制檢測公告，到位於油麻地的社區檢測中心接受檢測其後確診，住油麻地彌敦道寶寧大廈B座及九龍塘伯爵街1號伯爵園B座。她原本是源頭不明個案。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

編號11834：46歲女菲傭，她帶有N501Y變種病毒，2月8日至4月3日跟前僱主到過巴基斯坦，檢疫期間的檢測都呈陰性，病人4月28日、5月19日在聖保祿醫院注射復必泰疫苗，住大角咀維港灣第六座。她原本是源頭不明個案。

編號11835：43歲巴基斯坦籍男子，他是將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程的地盤工人，今年3月16日由巴基斯坦返港，3月16日至4月5日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店隔離，檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。他原本是源頭不明個案。

編號11836：37歲女菲傭，她帶有N501Y及E484K變種病毒，3月20日由菲律賓抵港，並入住北角華美達盛景酒店隔離，住西貢大洞禾寮村。她原本是源頭不明個案。防護中心提醒，住西貢大洞禾寮村49號人士，須於明日遵從強制檢測公告檢測。