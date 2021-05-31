強制檢測｜4月中印度返港居民回家後初確診　葵盛東邨盛富樓強檢

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-31 03:45

本港新冠肺炎疫情達到「清零」之際，再度有外國返港居民在完成酒店檢疫，返回社區後染疫。食物及衞生局周日(30日)深夜公布強制檢測公告時，披露周日一宗在港初步確診個案，患者4月中從印度回港，居於葵盛東邨盛富樓，依公告推算，患者21日酒店檢疫期後，在5月9日回家，相距三周初步確診，盛富樓居民、訪客及工作人員最遲本周三（6月2日）須完成檢測。

一名4月中從印度回港人士初步確診，居葵涌葵盛東邨盛富樓。（資料圖片／林振華攝）

強制檢測公告列明，任何在5月9日至30日期間曾身處葵涌葵盛東邨盛富樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於6月2日或之前接受檢測。

受檢人士若在5月28日至30日期間已進行檢測，及已接種第二劑疫苗並過了14日的人士，無須接受強制檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日（31日）下午2時在葵盛東邨盛富樓對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月31日)▼

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