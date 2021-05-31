9.29政總衝突｜3男涉參與暴動受審　控方指當日有示威者約500人

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-31 14:37

前年9月29日有市民發起「全球反極權」遊行，最終在多區爆發衝突。在金鐘政府總部外，約有500多示威者聚集，向政總投擲汽油彈和磚頭，警方則出動水炮車和發射催淚彈。而駐守在政總內的警員在多個出入口衝出，拘捕多人。其中3名在現場被捕的男子，被控1項暴動罪。他們否認控罪，今（31日）在區域法院開審，控方案情指，其中一名被告向警員擲磚。

三名被告：莫震宇（34歲，無業）、楊樂謙（21歲，學生）及李其浚（23歲，電腦技術員)，被控於2019年9月29日，在金鐘政府總部外，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

當日遊行未獲警方批准

控方開案陳詞指，有市民於2019年9月29日組織公眾遊行，但未獲警方發出不反對通知書。當天中午1、2時，約有2萬名示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集。示威者不理會警方的警告，由銅鑼灣出發，向政總推進。

示威者向政總擲汽油彈

近下午4時，約有200至300名身穿黑衣的示威者扺達政府總部外，以障礙物堵塞夏慤道。其後，現場約500名示威者向政總投擲汽油彈、磚頭等。其中一些汽油彈擊中水馬，引起火警。而警方則發射催淚彈，而水炮車數度將藍色染料射向夏慤道。

警員從多個出口衝出拉人

在政總內的警員則於下午4時許，在不同出入口衝出，拘捕多人，包括三名被告，其中首被告被捕前，曾在夏慤道西行線向警員擲磚。

案件編號：DCCC969/2020

2019年9月29日下午，金鐘政府總部至金鐘一帶曾發生衝突。(詳看下圖)