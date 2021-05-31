印度返港居民檢疫完返葵盛東邨初確診　盛富樓百人打蛇餅排隊檢測

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-31 18:03

葵盛東邨盛富樓一名居民初步確診，患者於4月中由印度返港，本月9日完成酒店21日檢疫回家，居民最遲須於周三（6月2日）完成檢測。政府今日（31日）下午於盛富樓對出空地，設置流動採樣站，有逾百人打蛇餅排隊輪候檢測，當中包括長者、孕婦，有輪候人士稱等了約1小時，才完成檢測。該區區議員周偉雄指，一早已接獲近60宗查詢，不少街坊感到十分憂慮，「成朝電話未停過」，促政府盡快解釋清楚個案詳情，釋除街坊疑慮。

居民排隊一小時始可檢測

政府今日下午2時，在葵盛東邨盛富樓對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。現場一度有逾百人排隊輪候，大廈內則可領取6歲以下幼兒檢測所用的大便收集樽。

居民張女士指，特意提早20分鐘到樓下排隊，但一到達已看見人龍，最後等待了1小時，才完成檢測。對於大廈出現確診個案，她則指不太擔心，認為住戶眾多，難以避免，強調會做好防疫措施，除了買餸外，盡量減少外出。

居民張女士稱，輪候了約1小時才完成檢測。（黃詠榆攝）

居於低層、懷孕26周的倪女士指，今早由新聞得知要檢測，「擔心梗會有少少」，會盡量多用酒精搓手液等防疫。她指檢測要求合理，「起碼唔使去隔離」，已為20個月的女兒領取大便樽。天氣炎熱，全家排隊期間用風扇乘涼，認為安排尚算便利，建議局方可考慮開設分流隊，供長者、孕婦等有需要人士使用。

孕婦倪女士認為，安排尚算便利，建議局方可考慮開設分流隊，供有需要人士使用。（黃詠榆攝）

居於中層居民林太亦對出現人龍感驚訝，原打算避開下班時間，「以為無咁多人，先呢個時間落嚟。」她指，自己會盡量小心，認為亦無法感到擔心，「成個世界都係咁」，指強檢安排合理，可保障自己、他人。

該區區議員周偉雄稱，一早已接獲近60宗查詢，不少街坊感到十分憂慮。（黃詠榆攝）

區議員：街坊十分憂慮 成朝電話未停過

該區區議員周偉雄指，原本有逾300名居民於樓下排隊，部份人選擇轉到附近運動場檢測站採樣，「依家已經少咗好多人」，亦已與政府部門協調，安排好為部份行動不便人士、長者，稍後進行上門檢測。

他稱，一早已接獲近60宗查詢，不少街坊感到十分憂慮，「成朝電話未停過」，關注患者是否涉及變種病毒、居住層數、是否已進行清潔等。他指，該個案由4月中已抵港，近日才確診，促政府盡快解釋清楚個案詳情，釋除街坊疑慮。

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