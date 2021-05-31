降血壓藥pms-Irbesartan含過量致癌物　批發商天普回收涉事藥片

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-31 22:27

衞生署今晚（31日）表示，用於降血壓的處方藥物pms-Irbesartan 150毫克和130毫克部分批次，含有機會致癌的疊氮雜質，藥物批發商今日通知當局自願回收涉事藥片。涉事批次曾供應予私家醫生和醫院，以及藥房，當局提醒正在服用的病人不要自行停藥，應盡早醫生意見。

疊氮雜質含量高於可接受水平

衞生署指，今日接獲持牌藥物批發商天普醫葯有限公司通知，pms-Irbesartan 150毫克藥片（批次：HK-61098617492）和pms-Irbesartan 300毫克藥片（批次：HK-61097624193）含高於可接受水平的疊氮雜質，有關藥物的海外製造商正自願回收受影響批次。根據天普的資料，兩個批次的藥片均曾進口，並供應予私家醫生和醫院，以及藥房，天普自願回收涉事藥片。

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疊氮雜質可引起DNA變化

疊氮雜質被認為是一種突變原，可引起細胞內DNA變化，有可能增加患癌風險，惟疊氮雜質導致人類癌症的風險仍未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署指，會繼續密切監察事態發展，以及海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮跟進行動。

衞生署表示，至今未有接獲涉及有關藥品的不良反應報告，將會密切監察有關回收，當局又提醒，正服用有關產品的病人不應自行停藥，應盡早諮詢醫護人員意見，再作適當安排。