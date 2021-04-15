Apo-Amitriptyline抗抑鬱藥含雜質　衞生署同意藥廠回收

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衞生署公布，由於Apo-Amitriptyline 10毫克藥片（香港註冊編號：HK-09273）今有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），已同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司採取預防措施，於今日（15日）從市面回收一個批次（批號：RF0410）。

衞生署同意持牌藥物批發商顯榮行有限公司採取預防措施，於今日（15日）從市面回收一個批次（批號：RF0410）Apo-Amitriptyline 10毫克藥片。（衞生署提供相片）

衞生署元表示，今日接獲顯榮行通知，由於受影響的批次產品中含有高於可接受水平的雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），藥物的海外製造商正自願回收該批產品，實驗室測試當，NDMA被列為可能令人類患癌的物質，作為預防措施，顯榮行自願從市面回收受影響的產品。

服藥病人不應自行停藥

衞生署發言人表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收，正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。另外，Apo-Amitriptyline 10毫克藥片是用於治療抑鬱症的處方藥物，根據顯榮行的資料所指，受影響產品曾供應予衞生署診所、私家醫院、本地醫生、藥房和出口至澳門，有關公司已設立熱線電話：2541 5731，解答相關查詢。

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