35歲男警員確診　入院後檢測呈陰性　潛伏期曾押送非法逗留者

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-01 17:47

本港新冠肺炎疫情似有死灰復燃情況，衞生防護中心今日（6月1日）公布，本港新增7宗確診個案，當中6宗為輸入個案，而昨日公布初步確診的灣仔警署一名35歲男警員，正式確診並感染源頭不明，近半百人須檢疫，包括30多名同袍。不過，他入院後3次檢測結果均呈陰性，亦未有抗體。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫未找到其感染源頭，「我都希望佢唔係真確診，但要做多少少調查，例如基因分析，暫時未有線索。」 患者曾於潛伏期接觸需囚禁的人士，5月21日曾押送一人到柴灣警署，同月24日曾押送非法逗留者到荔枝角羈留中心，有關人士已被送往檢疫中心。另外，他在潛伏及傳染期間曾光顧兩間十勝牛和食料理、油麗商場大家樂、警總雅膳中菜廳，以及黃大仙中心意八餐廳。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增7宗確診個案，當中6宗為輸入個案，1宗為本地個案，感染源頭不明，患者是35歲軍裝男警員，在灣仔警署工作，主要工作為巡邏，至少30多名同事須檢疫。

他居於油塘油美苑淮美閣，上月28日本來想到中央圖書館社區疫苗接種中心打針，但因咳嗽、喉嚨痛等上呼吸道感染，當場被拒絕打針。他翌日赴樂富樂家醫務中心求診，5月30日在門診交還深喉樣本後初步陽性，在衞生署公共衞生化驗服務處覆檢結果亦為陽性，CT值為16至18(即病毒量較高)，不帶變種病毒。不過他入院後檢測結果呈陰性，暫時未有抗體。

他曾於上月21和24日接觸需囚禁的人士，21日曾送一人到柴灣警署，24日曾送非法逗留者到荔枝角羈留中心，有關人士已被送往檢疫中心，暫時檢測結果呈陰性。

他平日會和家人外出用餐，曾於上月15日到過油塘大本營十勝牛和食料理，同日到過樂富美食廣場；於上月19日到過油麗商場大家樂；上月28日到過警總6樓雅膳中菜廳；本月29日到過黃大仙中心意八餐廳；上月29日亦到過天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，同日到過嘉湖山莊新北江商場第一期一間髮廊剪髮。患者有使用安心出行，系統已廣播信息， 她呼籲曾同場人士盡早接受檢測。

樂富耀能兒童發展中心、路德會觀塘幼稚園須停課

患者有3名家人，連同數名曾探訪的親友、同事、犯人、髮型師等，合共40至50人須檢疫。他的兩名孩子分別在樂富耀能兒童發展中心和路德會觀塘幼稚園上學，二人昨晚出現病徵，入院後檢測呈陰性，鼻病毒、副流感病毒檢測陽性。該兩間學校需停課2至3日清洗，並等待檢測結果方可重開。而患者的工作場地及住所已發出強制檢測公告。

▼5.30到中山紀念公園打復必泰市民有話說▼

被問到為何患者入院後檢測呈陰性，張竹君稱，「我都希望佢唔係真確診，但要做多少少調查，例如基因分析，暫時未有線索。」他的樣本最初由承辦商Prenetics化驗，期間有進行4個樣本混樣化驗，化驗室發現陽性後逐一獨立檢測，陽性才交予衞生署化驗。由於已有一段時間無本地個案，衞生署要求Prenetics一併提交該4個樣本，反覆測試只發現該樣本呈陽性。

張又稱，以前也曾出現這類情況。患者入院後採了1個深喉唾液樣本，2個拭子樣本，結果均是陰性。她認為可能是不同時段不同樣本有不同結果，「都要再睇多幾日情況」，港大教授袁國勇亦會協助進行基因分析，暫先當作本地源頭不明個案處理。

另外，本港暫時有少於5宗初步陽性個案。