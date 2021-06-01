荃灣交通警駕鐵騎涉趷高搖擺　警方：已調至內勤工作　暫停駕駛

網上早前瘋傳一條短片，一名交通警員在5月30日於青山公路駕駛電單車，從後追趕數名踩單車人士時，一度「趷高」左搖右擺晃擺動身體，模仿他們騎單車的姿勢，再駛向他們前方。

警方回覆《香港01》查詢表示，涉事警員為荃灣警區交通警，他由5月31日起已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。