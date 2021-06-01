荃灣交通警駕鐵騎涉趷高搖擺　警方：已調至內勤工作　暫停駕駛

撰文：孔繁栩
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網上早前瘋傳一條短片，一名交通警員在5月30日於青山公路駕駛電單車，從後追趕數名踩單車人士時，一度「趷高」左搖右擺晃擺動身體，模仿他們騎單車的姿勢，再駛向他們前方。
警方回覆《香港01》查詢表示，涉事警員為荃灣警區交通警，他由5月31日起已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。
片段中可見，該警員一度「企高」左搖右擺，模仿騎單車姿勢。(網上片段截圖)
警方表示，高度關注今次事件，新界南總區交通部已接手調查，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進，涉事警員隸屬荃灣警區交通隊，他目前已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。
▼交通警駕電單車時左搖右擺模仿單車友連環睇▼
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事發5月30日早上，涉事警員於青山公路青龍頭段往屯門方向，處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴。
從網上影片顯示，數名踩單車人士沿青山公路駛往屯門方向，駕駛AM 6766車牌電單車的警員，沿快線從後追趕，他趨近時突於座位站起，左搖右擺晃動身體五下，狀似踩單車姿勢，並一直注視單車人士。期間可見該名鐵騎警員的口罩下滑，露出鼻子。
他隨後加速超前踩單車人士，片段中未知他有否停下，而短片並非一條過，曾經有剪輯。有網民留言指他狀甚輕佻，甚至有危險駕駛之嫌，有網民留言「博一博，單車都變摩托！」。