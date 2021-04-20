交通警穿外套遮編號遭投訴列「獲證明屬實」　警：已公平公正調查

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-20 23:35

近年警員執勤時展示身份識辦號碼備受公眾關注，據《香港01》了解，投訴警察課今年初接獲投訴，涉及一名交通警員在執勤時，穿着一件黑色棉外套而遮蓋其警員編號。警方經調查後，早前裁定投訴「獲證明屬實」，涉事警員會被適當紀律處分。 據知，涉事警員穿着的外套是警務處派發的保暖衣，是交通警黃色保護衣的「內膽」，供交通警員穿在黃色保護衣之內，而保護衣的肩膊設有警員識辦號碼。 警方回覆《香港01》查詢表示不評論個別案件，投訴警察課已按既定程序，公平公正地完成該宗個案的調查。

一名交通警員執勤時穿上黑色棉外套，遮蓋警員編號。(網上圖片）

列「須知會投訴」 毋須向監警會匯報

據了解，投訴人在今年1月24日發現一名交通部警務人員在粉嶺流水響道執勤時，穿上一件黑色棉外套，遮蓋了警員編號。

警隊近日完成調查，指曾會見涉事警員及審視相關紀錄，認為有足夠證據支持指控，因而列作「獲證明屬實」，將會對涉事警員採取適當紀律行動。不過，由於今次投訴個案被列為「須知會投訴」，而非「須匯報投訴」，即警隊毋須向監警會作出匯報。

據了解，涉事警員所穿上的黑色棉外套，是警務處派發前線人員的禦寒衣物，作為黃色保護衣的內膽，因此棉外套本身設計沒有預留位置展示警員編號或身份，但黃色保護衣上的肩膊是附有警員身份識辦。

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警方回覆投訴人指出，投訴「獲證明屬實」。

警方：公平公正地完成調查

警察公共關係科回覆查詢表示，警方接獲相關投訴後，投訴警察課已按既定程序，公平公正地完成該宗個案的調查。投訴警察課不會評論個別案件。

根據《警察通例》，警務人員在不損害行動效率的情況下，人員於行使其法定權力時，在市民要求下應披露足以辨別其身份的個人資料。