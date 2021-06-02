居屋第二市場成交價5年飊升四成　綠表單位去年平均售480萬

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-02 14:33

房委會「居屋第二市場計劃」，容許資助出售房屋項目單位可於未補價下轉售合資格買家。運輸及房屋局局長陳帆今日（2日）回覆立法會議員書面質詢，過去5年共有逾1.1萬宗成交，當中超過六成為綠表人士。而綠表平均成交價格有上升趨勢，由2016年的340萬元增至2020年的480萬元。

資助出售房屋計劃第二市場，綠表成交價有上升趨勢。（資料圖片）

根據當局提供資料，由2016年至2020年，於房委會資助出售房屋計劃第二市場共有11,595宗成交，當中於2016年的成交宗數最多，有2,765宗。於逾萬宗成交中，有7,498宗為綠表人士，佔總數約64%。

根據資料，房委會推出白表居屋第二市場計劃、即「白居二」，自2015年起至2020年共提供1.25萬個配額，惟由2016年至2020年，白表成交宗數一共只有4,097宗。

房委會資助出售房屋計劃第二市場成交資料。（立法會文件截圖）

白表成交價最多增至420萬元

而綠表成交個案的單位平均價格亦有上升，由2016年的340萬元，增至2020年的480萬元，升幅達41%；而白表成交價格低於綠表，但仍從2016年的300萬元升至2019年的420萬元，增幅達40%，而去年價格略為回落至410萬元。

而房協「住宅發售計劃」第二市場，於過去5年共有312宗成交，當中195宗為綠表人士，佔約62%。而單位價格方面，同樣從2016年的410萬元增至2020年的610萬元，5年內升價200萬元。