居屋2020｜揀樓首天啟翔苑樓王極速賣出　屋苑短時間售出多個單位

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-31 12:38

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，當中包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，今日（31）起踏入揀樓程序。 一眾幸運兒今早九時起陸續到樂富房委會客務中心揀樓，不足一小時後，位於鑽石山啟翔苑的「樓王」已率先被揀走，而B座一個399呎亦同樣被選，隨後陸續亦有十多個單位被揀，成為最受歡迎屋苑。 至於其餘屋苑相對「冷清」，直至約兩小時後，山麗苑及彩禾苑只分別售出一伙，而錦駿苑則售出兩伙。

5月31日，今期居屋開始揀樓。（張浩維攝）

「樓王」位於鑽石山啟翔苑B座的33樓8室，單位售價488.8萬元，實用面積高達502呎，呎價9,738元，是項目的最大面積單位之一。在開始揀樓後不足一小時，「樓王」單位已被揀走，而B座28樓7室亦同被揀走，單位實用面積399呎，售383萬元。

揀樓兩小時已賣出17個單位

直至接近上午11時，啟翔苑的「戰況」更激烈，合共有17個單位已被揀，其中B座高層逾500呎的8室大單位，亦有多伙獲揀選。

相反，其他新居屋的反應則較冷淡，在約上午11時，山麗苑及彩禾苑只分別售出一伙，而錦駿苑則售出兩伙。

重售單位已被揀多伙

此外，重售單位亦相對受歡迎，截止下午十時許，將軍澳雍明苑B座18樓4室已被選，而馬鞍山錦暉苑A座23樓18室、長沙灣凱樂苑E座27樓4座、凱德苑A座34樓13室及39樓4室亦已被選。

白田邨重建戶黃女士表示，選購了凱德苑高層單位，約售450萬元，日後將會「三代同堂」四口居住。她說，今次是她首次申請居屋，她的大兒子早前已購入凱樂苑，由於想住得更近，故今次選擇了重售單位，她坦言：「好開心好開心，自己心願嚟。」

白田邨重建戶黃女士選購了凱德苑高層單位。（張浩維攝）

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