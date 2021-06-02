Erwiana前女僱主羅允彤申請破產　曾因虐兩女傭須賠償逾97萬

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-02 18:33

因虐待女印傭Erwiana而被判囚6年的女僱主羅允彤，昨向法院申請破產，根據司法機構資料，案件將於6月28日在高院提訊。羅在虐女傭事件被揭發後，曾先後遭Erwiana及另一女傭追討賠償，並曾被下令須賠償逾97萬元。

女印傭Erwiana在2013至2014年受僱於羅時遭虐待，時間長達7個月，Erwiana在機場離港時被發現身體多處體受傷，後來有外傭組織揭發她受僱期間遭嚴重虐待，警方亦派員調查事件，最終起訴羅。羅經審訊後被裁定襲擊等19罪名成立，羅於2015年被裁定罪成，被判囚6年及罰款1.5萬元。羅於2018年已獲釋。

羅被定罪後，Erwiana向羅索並獲賠償逾80萬元。然而羅在2015年初被判入獄前，曾把一個她與丈夫聯名擁有，於將軍澳富康花園的物業業權轉讓予丈夫，該單位在2017年估值達7百萬元，當時Erwiana正向羅提出民事訟訴訟，Erwiana卻指羅有意瞞騙債權人而再展訴訟，禁羅轉讓業權，高院最後認同羅是意圖詐騙債權人，並相當可能令Erwiana得不到應有賠償，故裁定羅的轉讓作廢。

除Erwiana外，另一印傭TUTIK-LESTARI-NINGSIH亦稱她曾遭羅以間尺及雞毛掃等虐打，又恐嚇若Tutik辭職會殺害其家人。Tutik曾透露，她生日時羅曾買蛋糕並為她拍照，惟拍照後便把蛋糕拿開。她事後循民事途徑向羅索償，最後亦獲賠償17萬港元。

羅允彤虐待Erwiana事件曾引起國際關注。(詳看下圖)