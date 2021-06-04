新冠疫苗│2.8萬人打第一劑疫苗創單日新高　6人接種後不適送院

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-04 22:52

新冠疫苗接種計劃自展開至今第99日，港府今日（4日）公布，截至今晚8時的過去24小時，有約44,600人打疫苗，為歷來第三多一日；接種第一劑疫苗人數創新高，有28,918人。昨日（3日）有6人接種後出現常見副作用而送院，一人未經診症自行離開醫院。

（曾凱欣攝）

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政府公布，累計共接種2,547,300劑疫苗，有1,471,900接種了第一劑，當中1,075,400也打了第二劑。

截至今晚8時的過去24小時，接種第一劑疫苗人數創單日新高，有28,918人，較3月19日紀錄27,606人多約1,300人，其中12,914人接種科興疫苗，16,004人打復必泰疫苗。約15,700人打二劑。單日總接種約44,600人，則是歷來單日第三高。

社區疫苗接種中心的整體接種率分別為96%及97%。另外有29,100人預約了接種時間，預約科興疫苗及復必泰疫苗分別11,300及17,800人。

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一名入院者未經診症自行離開

昨日（3日）有6宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中5人已經出院，一人未經診症自行離開醫院。

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