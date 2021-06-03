22歲港大醫科生中風　消息：入院前4日完成接種兩劑疫苗

撰文： 林穎嫺 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-03 23:39

一名22歲香港大學醫學院學生上月底中風入院。消息指，他入院前4日，剛完成接種兩劑復必泰疫苗。廣華醫院證實，上月25日一名病人經急症室入院，現時情況穩定，院方已向衞生署件呈報。《香港01》已就此向港大醫學院查詢，正待回覆。

消息指，一名香港大學醫學院學生上月底接種第二劑復必泰疫苗4日後中風入院。 （資料圖片）

消息稱，他有腦出血情況，曾一度在深切治療部留醫，現已送到腦神經外科病房，以往無長期病患。

廣華醫院：病人情況穩定

廣華醫院證實，一名港大醫學院醫科生5月25日經急症室入院，現時情況穩定。消息指，他因中風入院。院方指，若求診病人曾接種疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會按機制向衞生署呈報。

衞生署的專家委員會審議今次個案，包括進行因果關係評估。據了解，今次個案是專家審議打針後中風個案中，年紀最輕的一個。專家委員會早前已就多宗死亡個案，判斷與疫苗無直接或間接關係

衞生署亦表示，5月26日接獲廣華醫院呈報一宗涉及新冠疫苗異常事件的個案，患者為一名22歲男子，他於4月30日及5月21日在社區疫苗接種中心打第一及第二針復必泰。

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