染變種病毒少女上周六教育展後到旺角敏華冰廳　同場人士強制檢測

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-05 02:18

天水圍天盛苑盛譽閣一名17歲女居民昨日（4日）初步確診並帶有N501Y變種病毒株，食物及衞生局深夜出的強制檢測公告，在15個納入名單的處所及學校，有6處都涉及她。除了她就讀的天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學、以及屯門震寰路德榮工業大廈內的補習社上榜外，她上周六（5月29日）曾到過的會展第27屆香港國際教育展、會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK、旺角寵物店Little Boss及通菜街敏華冰廳，也納入強制檢測名單，指定日期曾在場人士，須最遲下周日（6日）進行檢測。

另外，馬鞍山學之園幼稚園暨雙語幼兒園(迎海)及高主教書院小學部六年級等4間學校，爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦被納入今日的強制檢測公告。

▼6月4日強制檢測學校及處所名單▼

▼6.4天盛苑盛譽閣封區檢測▼

+ 6 + 6 + 6

染變種病毒、初步確診的天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學女學生，居於天水圍天盛苑盛譽閣，一家都未有打疫苗，當局昨晚封鎖大廈強制檢測。她報稱上周六下午約4時到在會展舉行的香港國際教育展，並曾到會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK；之後過海到旺角通菜街，先到寵物店Little Boss，再到同一條街的敏華冰廳。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至6月5日)▼

1.任何在5月15日至6月4日期間曾身處天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學超過一小時的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）；

2.任何在5月29日（上周六）曾身處香港會議展覽中心1C展覽廳第27屆香港國際教育展超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

3.任何在5月29日下午6時至8時期間曾身處旺角通菜街187號地下寵物店Little Boss 的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客）；

4.任何在5月16日、23日或30日曾身處屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）。根據衞生署公布，她到上址出席補習課程；

5.任何在5月29日下午7時至10時期間曾身處旺角通菜街162號地下舖敏華冰廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客）；

6.任何在5月29日下4時至6時期間曾身處香港會展廣場商場地下首飾店Deutsche Schenker-Gruppe HK的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

以上人士須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月29日香港國際教育展▼

+ 10 + 10 + 10

社區輸入變種病毒患者曾到五處須再強檢

另外，有五個地點涉及早前一宗在檢疫後回到社區的輸入變種病毒個案、居西貢大洞禾寮村49號的37歲菲傭（個案編號：11836），她曾到之處須再檢強制檢測。

1. 任何在5月9日或5月16日曾身處中環龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

2. 任何在5月16日曾身處中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

3. 任何在5月16日曾身處馬鞍山海典居第8座超過一小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員）；

4. 任何在5月9日或5月23日曾身處馬鞍山公園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）；

5. 任何在5月11日曾身處火炭銀禧薈4樓405至407號舖位入境事務處火炭辦事處超過一小時的人士。

以上受檢人士同樣須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔肇輝臺高主教書院小學部六年級師生須強制檢測。（學校網站）

迎海學之園幼稚園全校師生強制檢測

四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，有一間學校及另外三間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。有關學校為：

馬鞍山迎海3期學之園幼稚園暨雙語幼兒園(迎海)；粉嶺嘉福邨聖公會嘉福榮真小學二年級；灣仔肇輝臺高主教書院小學部六年級；屯門興富街保良局志豪小學一年級。

任何在5月22日至6月4日期間曾身處上述學校或屬指定小學的年級師生，須於6月6日或之前接受檢測。受檢人士若在6月2日至4日期間已進行檢測，或已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。