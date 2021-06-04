58歳男子中風離世　死前11日打新冠疫苗　專家委員會指與打針無關

撰文： 林穎嫺 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-05 00:40

新冠疫苗接種展開近3個月，衞生防護中心今（4日）公布新一份安全監察報告，一名58歲月24日中風入院，四日後腦部死亡離世，他在離世前11日接種科興新冠疫苗，專家委員會初步認為事件與疫苗無關，將轉交香港大學分析。 另外，一名65歲男子接種復必泰5日後亦出現雙腳麻痺，懷疑患上吉巴氏綜合症，吉巴氏綜合症是打針可能出現的異常反應，嚴重者可致呼吸困難、患者持續感到乏力，惟當局強調，暫時無證據顯示吉巴氏綜合症的個案宗數超過背景發病數字，專家委員會將密切監察有關情況。

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44歲婦死亡屬嚴重異常事件 死於心臟病

衞生防護中心晚上公布新一份疫苗安全監察報告，當局在5月17至30日期間，接獲52宗接種者需要住院的呈報個案，當中48宗來自醫管局。其中一名患者為58歲男子在5月17日打第二針科興疫苗，在24日中風，至28日腦部死亡離世。專家委員會初步認為，事件與疫苗接種沒有因果關係，有關個案將轉交予香港大學分析。

同期衞生署接獲一宗符合呈報嚴重異常事件準則的死亡報告。這宗個案涉及一名44歲女子，已於5月21日公布，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會在本周二（1日）會後公布，根據臨床資料及初步解剖發現死因是缺血性心臟病，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

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65歲翁疑患吉巴氏綜合症

衞生署在此期間，亦接獲一宗打針後懷疑患上吉巴氏綜合症個案，個案涉及一名65歲男子，他接種復必泰5日後雙腳麻痺，入院治療後情況穩定。報告指，吉巴氏綜合症是罕見神經系統疾病，可引致癱瘓，甚至呼吸困難，此病被視為接種疫苗後可能出現的異常反應。惟當局指，暫無證據顯示吉巴氏綜合症的個案宗數超過背景發病數字，專家委員會將密切監察有關情況。

40歲女子打復必泰一日後確診「血小板減少症」

報告又指，一名40歲女子接種復必泰一日後，身上出現多處瘀青，入院後確診「血小板減少症」，她入院治療後血小板數目已回復正常。專家委員會已審視個案，認為接種疫苗後出現有明顯臨床症狀的血小板減少症屬罕見，但大部分患者會在3個月內復原。

另外，再有14宗打針後懷疑貝爾面癱的報告，涉及10男、4女，年齡介乎27至76歲，其中4人接種科興、10人接種復必泰。