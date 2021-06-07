赴湯杜火案｜哨兵家長車司機亦可涉共同犯罪　男被告准提終極上訴

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-07 10:53

夫婦湯偉雄和杜依蘭，與及一名16歲少女，在前年中西區遊行後的衝突被捕，3人經審訊後被裁定暴動及非法集結罪不成立，但律政司就案中的法律觀點上訴。上訴庭早前裁定，「共同犯罪」原則適用於非法集結或暴動罪，不在案發現場人士，即「哨兵」及駕「家長車」接載示威者離現場的人士也可涵括在內。湯不服決定，上訴至終審法院，上訴庭今日（7日）批出上訴許可證明書。

三名被告：湯偉雄（39歲）、杜依蘭（42歲）及姓李女被告(17歲)。全被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶，參與暴動。原審法官裁定3人暴動罪不成立，而湯及杜就無牌管有一套無線電對講機各被罰款1萬元。

律政司在提出是次申請時已表明，提上訴只為詮釋控罪所含的法律原則，無意推翻原有決定，故上訴庭的裁決，將不會改變3名被告的脫罪裁決。

案中唯一男被告湯偉雄提出兩個法律問題，要求取得證明書向終審法院提出上訴，並指當中涉及重大而廣泛的重要性，包括（1）「共同犯罪」原則是否適用於暴動及非法集結罪（2）如果原則適用，有關被告是否不一定要身處現場也可定罪。

上訴庭認為，兩個問題對未來就暴動及非法集結罪的檢控有重大影響，所以決定批出上訴許可證明書，該湯可就案件向終審法院提出上訴。

案件編號：CASJ1/2020