赴湯杜火案｜上訴庭裁共同犯罪原則適用暴動罪　不在場者亦負刑責

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-25 16:06

夫婦湯偉雄和杜依蘭，與及一名16歲少女，在前年一次中西區遊行後的衝突被捕，3人早前經審訊後被裁定暴動及非法集結罪不成立，原審官更指，不能單憑被告的衣著裝備，及現場環境，便推論他是參與了暴動。惟律政司不服說法，以案件陳述形式向上訴庭提出上訴，更進一步推論指兩罪隱含「夥同犯罪」的原則，認為其刑責甚至可擴展至不在現場的參與者。上訴庭今(25日)下判辭裁定，「共同犯罪」適用於非法集結或暴動罪，不在案發現場人士亦可入罪。

三被告脫罪裁決不受影響

三名被告：湯偉雄（39歲）、杜依蘭（42歲）及姓李女被告(17歲)。全被控於2019年7月28日在德輔道西近西邊街一帶，參與暴動。原審法官裁定3人暴動罪不成立，而湯及杜就無牌管有一套無線電對講機各被罰款1萬元。

律政司在提出是次申請時已表明，提上訴只為詮釋控罪所含的法律原則，無意推翻原有決定，故上訴庭的裁決，將不會改變3名被告的脫罪裁決。

夫婦湯偉雄（右）及杜依蘭被控暴動及非法集結罪名，最後脫罪。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

原審官認為裝束及在現場不足證犯法

原審法官郭啟安在裁決理由提到，控方依賴湯及杜在示威現場一帶出現，又因他們都穿上黑衣，便認為他們必然是示威者，認為推論流於臆測，認為不足證明他們是參與者；此外，當時16歲的女被告，雖然也在現場出現，但未知她曾作過任何實際或鼓勵他人破社會安寧的行為，即使她當時戴有頭盔等裝備，亦認為證據不足裁定她有罪，最後裁定3人暴動及非法集結罪均不成立。

控方認為控罪暗含夥同犯罪元素

律政司的代表在上訴時，卻指非法集結及暴動罪均隱含「夥同犯罪」原則，並指其意義甚至可延伸不在現場的參與者，只要被告是有共同目的，認為這罪都應能涵蓋。

辯方爭議這或令無辜者受牽連

辯方卻認為，若「夥同犯罪」原則適用於這兩罪，會令非處身現場的人也受牽連，然而言些人根本無法預視其他人的行動，卻要為在場人士即時的行動負上刑責，例如若有人載過一名示威者到現場，該駕駛者是否亦要就之後發生的事負上刑責，認為刑責上並不合比例。

案件編號：CASJ1/2020

2019年7月28日港島中西區由集會遊行演變成警民衝突。(詳看下圖)