潘敏琦、林雲浩、周家明出任高等法院上訴庭法官　周三起生效

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-08 17:43

司法機構今日（8日）宣布，將委任潘敏琦、林雲浩和周家明為高等法院上訴法庭法官，並於明日（9日）起生效。有關任命由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦而作出。 資料顯示，三位法官曾處理多宗具爭議性的案件，包括《禁蒙面法》、前立法會議員區諾軒就「大聲公」襲警案上訴等。

司法機構宣布，將委任潘敏琦、林雲浩和周家明為高等法院上訴法庭法官，並於明日起生效。（資料圖片）

潘敏琦法官在1994年獲委任為常任裁判官，1998年獲委任為區域法院法官，並於2009年獲委任為高等法院原訟法庭法官。翻查資料，前立法會議員區諾軒曾就「大聲公」襲警案上訴，但遭潘敏琦駁回並維持原判。

曾裁定《禁蒙面法》違憲、警員不展示編號違《人權法》

至於林雲浩法官，則在1994年至2012年期間私人執業，2013年獲委任為高等法院原訟法庭法官，以及競爭事務審裁處主任法官。而周家明法官在2010年至2014年期間獲委任為高等法院原訟法庭特委法官，並在2014年獲委任為高等法院原訟法庭法官。

資料顯示，林雲浩曾處理《禁蒙面法》案件，當時拒絕暫緩《禁蒙面法》。另外，他在2019年11月期間，亦曾與周家明裁定《禁蒙面法》違憲，惟其後被上訴庭推翻裁決。

周家明在去年11月曾裁定，警方在2019年示威活動執法不展示警員編號違《人權法》，因此遭《大公報》的文章抨擊。而香港警察隊員佐級協會亦曾提出司法覆核，指選民登記冊助長警員被「起底」，周家明亦裁定員佐級協會敗訴。