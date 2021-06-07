何君堯：「四眼聯盟」任非常任法官有風險　梁美芬倡引入星馬法官

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-07 13:51

終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡女男爵，在7月29日任期屆滿後將不會續任，成為《港區國安法》落實後第二名離任的海外非常任法官。 立法會資深司法任命建議小組委員會今（7日）召開會議，本身是律師的建制派立法會議員何君堯，不滿目前終審法院開庭必須有一名非常任法官參與的規定，認為應增設常任法官職位，在有需要時才邀請非常任法官參與審訊。 他批評，香港向來信奉的西方國家在反修例運動後「包庇逃犯」，「反轉豬肚就係屎」，再依賴「四眼聯盟」法官出任非常任法官會構成風險。經民聯梁美芬則建議引入新加坡、馬來西亞的法官出任非常任法官。

何君堯認為，目前終院開庭須要4名常任法官加上1名非常任法官的規定是「自我設限」，「點解一定4加1? 點解香港唔可以有5至6名常任法官?」他質疑香港為何主要依賴「四眼聯盟」法官出任非常任法官，而不考慮其他普通法地區的法官。他指經歷2019年反修例風波後，向來香港信奉、依賴為合作伙伴的西方國家「反轉豬肚就係屎」，包庇香港逃犯，認為司法機構不能忽視這點。

梁美芬指，《基本法》容許邀請其他普通法地區的法官參加審判，難以國籍判斷法官是否適合，最重要是其專長，認為最終應由終審法院首席法官處理。但她指，本港海外非常任法官主要來自英國，但英國、澳洲等地的政客經常肆無忌憚地公開給予當地司法人員政治壓力，建議增加來自其他普通法地區的法官，例如新加坡、馬來西亞，以及增加本地非常任法官數目。

民建聯周浩鼎批評何熙怡透過辭職抹黑香港，過往「五眼聯盟」用各種方式打壓香港，不過他稱不應「一竹篙打沉一船人」，讚揚海外非常任法官岑耀信曾在適當時候發聲，強調司法人員不應捲入政治，或配合當地政客的行動。

司法人員推薦委員會秘書梁悅賢表示，引入海外非常任法官為吸納具專業司法經驗的人士，對香港終審法院運作有一定好處，亦有助香港確立司法獨立以及與其他普通法國家保持聯繁。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

司法人員推薦委員會秘書梁悅賢表示，引入海外非常任法官為吸納具專業司法經驗的人士，對香港終審法院運作有一定好處，亦有助香港確立司法獨立以及與其他普通法國家保持聯繁。她稱，本港目前有 4名本地非常任法官，13名海外非常任法官，當中9名來自英國，3名來自澳洲，1名來自加拿大，終審法官首席法官會按需要，邀請最適合的法官來港審議。

她說，按法例要求，海外非常任法官最多可有30名，未來會視乎需要決定是否增加。