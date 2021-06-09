半島酒店籲七成員工　兩個月內打針　業務如無起色預將有裁員計劃

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-09 18:35

半島酒店的母企大酒店大受疫情打搫，有報道指，半島酒店近日貼出內部告示，當中大酒店營運總裁包華指，若果酒店在6月底前未能達到70%接種率，或會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。當中公司內部文件中亦有指，會裁走不願接種疫苗的員工。

就有關的報道，上海大酒店回覆《香港01》時表示，公司於六月底並沒有裁員計劃，以及透過獎勵計劃鼓勵員工接種疫苗，並非強迫員工，此外，公司有關部門會詢問員工，由他們自願提供接種疫苗的情況。

上海大酒店回覆《香港01》時表示，公司於六月底並沒有裁員計劃，以及透過獎勵計劃鼓勵員工接種疫苗。（資料圖片/黃穎津攝）

酒店指出，六月底並沒有裁員計劃。但指疫情下，集團面對巨大挑戰業務造成打擊及負面影響，如果公司業務情況在未來數個月仍未有改善 ，酒店將考慮實施其他節約成本措施，當中可能會包括裁員。但大酒店澄清指，期望於 2021 年 7 月底前，至少有70%的員工已經預約了接種疫苗。現時無法透露目前的疫苗接種率，但期望於 2021 年 8 月 31 日之前，集團在香港的業務單位的整體員工接種率可達到 70%。

另外，大酒店指，酒店現時面臨非常嚴峻的經營環境。正如集團的年報所公布，集團已損失了接近20億港元。，而目前每月虧損約6,000萬元，但酒店至今並沒有裁員，而公司海外的酒店已有約2,000名同事失業。

此外，酒店提到，集團在香港的業務推出了鼓勵員工接種疫苗計劃，大約有1500 位員工可受惠，並將為已接種兩劑疫苗的同事提供2,000 元獎賞以及2天有薪假期，如個別營運單位的整體員工在8月31日前達到70%的接種率，公司會再給予員工額外的2,000 元的獎賞，而員工能得到接種疫苗前的評估服務以釋除員工對接種疫苗的疑慮，相關費用由公司支付。