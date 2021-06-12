調查指20%市民曾非法賭博　19歲賭徒欠債150萬　憂歐國盃加劇賭風

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-12 16:44

歐洲國家盃開鑼，有關注賭風的社福機構擔心賽事令賭風加劇，過去一個月就賭博問題進行問卷調查，報告今（12日）發現，他們發現近兩成受訪者表示曾參與非法賭博，最主要是賭波，其次為網上賭博，另外近七成人表示不清楚參與非法賭博的刑罰。機構其中一位求助者年僅19歲，兩年前在上司慫恿下參加非法網上賭博，欠下150萬巨債，最終無法償還，與家人關係破裂。 該機構社工促請警方嚴正執法，尤其在歐國盃期間，加強打擊非法賭博集團及相關活動，包括追查非法賭博集團的帳戶，又建議政府加強公眾教育，包括投放資源予現時4所資助戒賭中心和設立監察非法賭風工作小組，尤其是針對年青人和網上文化的需要。

陷入賭癮由一個網上賭場廣告開始

路德會青亮中心指，過去一年的非法賭博求助個案較前年急升一倍，反映非法賭風現象漸趨嚴重。中心其中一名求助者為年僅19歲的青年Woody，他兩年前收到網上非法賭場的廣告，本身不以為意，但及後在上司慫恿下小試牛刀，發現下注短短十數分鐘便能贏得整個月的薪金，最終染上賭癮、不能自拔。

賭博集團提供折扣 中介介紹借貴利

Woody沉淪賭海後更透支信用卡和向務公司借貸繼續投注。他透露，網上賭博集團會提供折扣，吸引他繼續賭錢，並在非法中介介紹下，向高利貸借款繼續賭博，最終欠債150萬元，無力償還，其家庭更被高利貸不時追債騷擾，在家人力勸下才到中心求助，接受戒賭輔導。

現時其家人已為他償還大部分債務，他亦要打兩份工還債，身為過來人的Woody告戒年輕人不要嘗試賭博，「唔好因好奇參與賭博，都唔好高估自己的自制能力」。

兩成受訪者疫下賭更多

因應歐國盃今日凌晨開鑼，青亮中心和北區青年商會聯合在5月11日至6月10日期間，進行「非法賭博問卷調查」，收回的330份問卷中，當中57.6%受訪者表示，曾參與賭博，反映市民大眾參與賭博情況愈趨普及，而當中22.2%更表示疫情下增加了投注金額或次數，逾一半人更大增約1,000元，大部分人形容賭博是娛樂消遣。

調查亦表現，16.1%受訪者曾參與非法賭博，當中42%曾賭波、18%參與網上賭場、6%參與撲克牌賭博及籃球。多達80%受訪者表示，是在朋友介紹下接觸非法賭博，近70%更指，曾接收過有關網上賭博平台的訊息。

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促歐國盃期間加強執法

北區青年商會副會長葉卓禮指數據顯示，疫情下賭博行為愈趨普及，擔心市民大眾會產生錯誤想法，以為賭博是正常行為，不少受訪者更表示，在朋輩影響下，加上網上平台鼓吹下，引誘市民參與非法活動。惟67.1%受訪者卻表示，不知道參與非法賭博的刑罰，顯示大眾對非法賭博問題的意識薄弱，促請當局加強公眾教育，避免誤墮法網。

路德會青亮中心主任周雅瑩促請警察嚴正執法，尤其在歐國盃期間，加強打擊非法賭博集團及相關活動，包括追查及檢控非法賭博手機宣傳短訊或宣傳單張之來源、和賭金的轉帳戶口等，並設立投訴機制，讓市民檢舉相關廣告、手機訊息及非法賭博活動。

她又建議政府加強預防賭博公眾教育及宣傳，包括投放資源予現時4所資助戒賭中心和設立監察非法賭風工作小組，尤其是針對年青人和網上文化的需要。

周雅瑩又指，中心會透過新開展的24 小時戒賭服務諮詢系統讓網上疑似高危或受賭博困擾之人士，可以經 WhatsApp或Facebook尋求戒賭資訊，中心亦已製作抗賭短片、入校宣傳預防賭博的訊息等，冀防止青年人沉淪賭海。