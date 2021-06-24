消委會中大推動可持續發展　林定國：須消費者、企業和政府合作

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-25 00:27

消費者委員會與中文大學商學院商業可持續發展中心（CBS）今日（24日） 合辦「推動可持續發展：樹立楷模、有效溝通」研討會，就推動可持續發展及消費的理念與與會者分享經驗和想法。消委會主席林定國表示，香港要構建成為可持續發展都市，關鍵在於消費者、企業和政府三方須攜手合作、努力參與；前天文台台長林超英表示，根據世界銀行的數據，時裝業所排放的二氧化碳佔世界二氧化碳總排放量的10%，由 2000年至2014年，每年生產的衣服量足足翻了一倍，「通過減少購買來減低對地球的影響：按需要購買，而不是想買就買。人類是推動變革的動力。」

消費者委員會與中文大學商學院商業可持續發展中心 合辦推動可持續發展研討會。

是次研討會的主要內容包括概述消委會近日發表的《可持續消費 知行融樂——消費行為追蹤研究》的調查結果，以審視消費者對於可持續消費的認知和態度與行為和支持度相比2016年的轉變情況；以及介紹中大CBS就可持續性溝通的最新研究及企業可持續發展指數。

陳智思：社會保持積極參與和樂觀才可達成

研討會主禮嘉賓、行政會議召集人陳智思表示，雖然推動可持續消費的路艱辛而漫長，但深信政府會以積極的態度接納社會各界的意見和反饋，隨着更多環保團體和私營機構發起環保倡議和活動，「我深信憑藉各界攜手努力和只要社會保持積極參與和樂觀的精神，香港成為可持續發展的城市的願景終會達成。」

林定國：政府和企業步伐未跟上消費者

本身是資深大律師的消委會主席林定國出席研討會致辭時表示，香港要構建成為可持續發展都市，關鍵在於消費者、企業和政府三方須攜手合作、努力參與。他指近年政府和企業均積極推動可持續消費，「然而，若他們的步伐未能跟上消費者的關注及期望，其努力成果容易變得事倍功半，甚至原地踏步。」

林超英：可通過減少購物減低對地球影響

中大校長段崇智介紹中大的最新五年策略計劃，他指是以「力臻卓越 任重志遠」為主題，並據此訂立大學的發展目標，「透過創造可付諸實踐的知識，以及培育關注人類福祉及可持續發展的新一代世界公民。」前天文台台長、香港鄉郊基金顧問林超英表示，生存危機並非天方夜譚，根據世界銀行的數據，時裝業所排放的二氧化碳佔世界二氧化碳總排放量的 10%，由 2000年至2014年，每年生產的衣服量足足翻了一倍，「消費是人類與生俱來的本性，但我們可以在行為上創新，通過減少購買來減低對地球的影響：按需要購買，而不是想買就買。購買更耐用的產品，盡量減少購買，並購買本地及時令的產品。人類是推動變革的動力。」

社會創效企業Bottless創辦人魏華星形容改變來自恐懼與希望，「『恐懼』令我們重新思考，『希望』引領我們持續下去。」