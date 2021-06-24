港媽身教女兒可持續消費　利用二手平台助人助己　周末沙灘撿垃圾

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 00:00

近年越來越多人注重可持續消費，有港媽便以身教形式，生活上付諸行動，教導女兒。育有兩女的阮太分享，平日會自製麵包、雪糕，「少啲添加劑，小朋友都健康，平時出去買麵包，又會比好多個膠袋」；亦會利用轉贈二手物品的平台，助人助己，周末則會一家參與義工活動，到沙灘撿垃圾。胡素貞博士紀念學校鄧家棟老師則指，設計常識科課程時，亦會加入可持續消費概念，讓高年級學生理解，消費時要了解商品的「前世今生」。

為加強公眾認識，消委會舉辦「2038地球人計劃之可持續消費旅程」，對象為小四至小六的學生。參與同學之一、胡素貞博士紀念學校小六學生阮子柔說，其中一個任務是，要在家中找多餘的物品，結果找到不用的文具、圖書、玩具。阮分享，以往原子筆沒墨水、壞掉時，或輕易扔去，但現在明白只要多花心思，「壞咗都可以維修」。

子柔分享，以往物件壞掉或破損或輕易扔去，但現在明白只要多花心思，「壞咗都可以維修」。（羅君豪攝）

自小關心環保，原來與家庭教育有關。子柔媽媽說，近年看過不少講述生態氣候變化的短片後，有感人類消費行為影響地球，遂在生活上多加注意。飲食方面，她會自製麵包、雪糕，「少啲添加劑，小朋友都健康，平時出去買麵包，又會比好多個膠袋」；至於日常用品，她指家中嬰兒床架、嬰兒衣服，都是朋友轉贈。

（羅君豪攝）

她分享，家中一部兒童單車，自大女長大後，便傳給細女用，但二人如今已長大，「雖然用咗8年，但都仲係好新」，便在社交平台發帖，將單車免費轉贈出去，很快便有人認投。她則以400元，向一個專做維修的伯伯購入二手單車，「可以調較高低，變咗我哋3母女都可以踩」。子柔媽媽認為，在環保方面，身教好重要，令子女明白「無用嘅嘢唔好買」，周末亦會一家到沙灘撿垃圾，「與其帶佢去掘蜆，不如帶佢去做義工。」

子柔媽媽認為，在環保方面，身教好重要，令子女明白「無用嘅嘢唔好買」。（羅君豪攝）

該校老師鄧家棟指，設計常識科課程時，亦會加入可持續消費概念，尤其是讓高年級學生理解，消費時不止考慮價錢、耐用，更是要了解商品的「前世今生」，教導公平貿易、碳足印等。他說，除了戶外考察活動，讓學生親身接觸大自然，亦會向同學播放海龜、海洋污染等片段，「係一個衝擊，知道對生活有直接影響。」他有感現今物質環境豐富，「好多小朋友物資充足，一啲都唔珍惜」，經過教育後便懂得反思。

負責老師鄧家棟（左）指，設計常識科課程時，亦會加入可持續消費概念。（羅君豪攝）

消委會6月15日發表題為「可持續消費 知行融樂–消費行為追蹤研究」的報告，以監察消費者對於可持續消費的態度和行為的轉變情況，並審視可持續消費於本地及海外的最新發展，今日則會聯同中大商學院商業可持續發展中心合辦可持續發展會議，進一步與不同的持份者探討及交流未來有關可持續消費的工作。