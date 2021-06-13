變種病毒少女感染源成謎　據悉寵物龍貓病毒陰性　本地6日零確診

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-13 16:43

本港今日（13日）無確診個案，是本地連續6日「零確診」，亦是連續八日無源頭不明個案，初步確診則少於5宗，全部都是輸入個案。消息稱，早前染疫並帶有英國變種病毒（Alpha）的17歲少女有飼養一隻寵物龍貓，當局為牠做病毒檢測，結果呈陰性。衞生防護中心仍然未能發現少女的感染源頭。

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對上一次零確診為上周五，相隔一日後今日再次清零。源頭不明個案更要數到六月五日確診、帶有Alpha病毒株的17歲少女。消息人士透露，當局替其寵物龍貓做病毒檢測，結果呈陰性。

衞生防護中心總監林文健日前在立法會交代，已經取得台灣及深圳患者的病毒基因排序，少女的排序跟兩地都不相似，亦對比去年底至今輸入個案的基因庫，衞生署、香港大學及理工大學都未發現少女感染源頭，世界衞生組織的基因庫亦無跡可尋，即本地、內地、台灣及國際上的證據，都無法得知少女感染的來龍去脈。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，深圳個案的傳播鏈清晰而且單一，但台灣個案是由機組人員，涉及的病毒株更多達四款或以上，反映是多源輸入，令當地急速爆發，台灣都未必即時檢測到全部品種，因此暫時都未能排除到，17歲少女感染源頭跟台灣個案的關係。

他又稱，少女確診逾一星期都未掀起跨家庭傳播，即使之後有確染都是零星感染，但始終都未能發現少女的感染源頭，暫未適宜放寬社交距離措施，至少要觀察多兩星期。