新冠肺炎・6.13｜再度「雙零」確診　接種疫苗及預約人數均回落

撰文： 王潔恩 黃偉倫 朱海棋 勞敏儀 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-14 00:02

本港新冠肺炎疫情持續放緩，連續六日沒有本地確診個案，今日亦再度「零確診」，同時沒有輸入或本地個案。而昨天疫苗接種數字創新高，單日有54,006人接種了第一劑及第二劑疫苗，是接種計劃開始以來最多人打針的一天，亦達到政府理想的每天接種數量。而12至15歲青少年明天起便可接種BioNTech復必泰疫苗。

▼點擊睇打疫苗優惠▼

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

▼6.13首屆「利奧坊盃陸上龍舟競賽」▼

+ 8 + 8 + 8

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜4.2萬人打疫苗較高位跌兩成 16人周六打針後不適送院

【22:05】政府公布截至今晚8時的過去24小時，共有約42,500人接種疫苗，較昨日新高54,000人回落兩成；當中2.8萬人打復必泰、1.45萬人打科興第一及第二劑疫苗。預約人數則大幅回落至只有20,800人，至近兩周新低，較6月1日高位47,600人少64%。

昨日（12日，星期六）有16宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中11人已經出院，三人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

端午節｜街坊大排長龍買糉 荃灣老字號：批發生意差 堅持不加價

【19:32】周一(14日)便是端午節，荃灣老字號「民豐粉麵行」門外，等待買糉應節的人龍，幾近「淹沒」半條街道。負責人透露，今年糉子銷情理想，「包都包唔切。」估計連日來已售出逾萬隻，亦會加緊趕製，免客人失望而回。負責人又指，多間上海麵舖及茶餐廳等相繼結業，批發生意受累，加上食材成本上漲，但堅拒加價，期待在疫情下，惠及街坊並共渡時艱。

有街坊則大讚民豐的糉子真材實料，有家鄉味道，今個月已到訪第三次，亦有市民獨愛店內的鹼水豆沙糉，十多年以來年年排隊幫襯。

+ 3 + 3 + 3

疫下逾12萬人捐血 製42萬單位血製品供輸血治療 3633人年捐25次

【19:22】香港紅十字會輸血服務中心今日（13日）公布2020／21年度獲嘉許的長期捐血者名單，以表揚本年度共3,633位捐血累積達25次及其倍數的熱心捐血者。

本年度有約12.2萬名熱心捐血者，成功捐出約20.5萬單位血液，製成約42萬單位的血製品作臨床輸血治療之用。（資料圖片／黃寶瑩攝）

新冠疫苗｜梁智鴻呼籲市民打針：不會零副作用 應權衡風險與成效

【17:06】政府降低復必泰疫苗接種年齡至12歲，明日（14日）起已預約的12至15歲青少年已可到社區中心打針。有專家指男生在接種第2針復必泰疫苗後4天內，或有可能得輕微心肌炎。醫管局前主席梁智鴻回應指，有大量數據證明疫苗副作用不大。他又強調，任何疫苗或藥物都不會完全沒有副作用，但市民應權衡輕重，同時考慮疫苗副作用及其功效。

調查指一半基層長者願體檢後接種疫苗 社協倡港府資助增誘因

【15:50】全港地區康健中心陸續開幕，一項調查發現，只有不足一成基層長者有定期進行身體檢查，7成受訪者表示收費是主要考慮因素。調查又顯示，約5成受訪長者表明不會接種疫苗，另有3成仍在考慮，但有半數人願在醫療評估後接種疫苗。

社區組織協會及老人權益聯盟表示，基層長者難以負擔保健費用，建議港府資助有需要人士進行體檢及護理服務，包括透過公私營合作方式，資助進行保健評估，釋除健康疑慮。

社區組織協會及老人權益聯盟建議港府資助有需要人士進行體檢及護理服務。（陳淑霞攝）

變種病毒少女感染源成謎 據悉寵物龍貓病毒陰性 本地6日零確診

【14:15】本港今日無確診個案，是本地連續6日「零確診」，亦是連續八日無源頭不明個案，初步確診則少於5宗，全部都是輸入個案。消息稱，早前染疫並帶有英國變種病毒（Alpha）的17歲少女有飼養一隻寵物龍貓，當局為牠做病毒檢測，結果呈陰性。衞生防護中心仍然未能發現少女的感染源頭。

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤▼

孔繁毅：中風醫科生腦血管有不正常 青年兩種藥物敏感應諮詢醫生

【13:28】早前一名香港大學醫科生接種BioNTech復必泰疫苗後中風，引起社會關注。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今日（13日）表示，早前親自探望該學生，現時行動自如，但仍有輕微面癱及口齒不清。他續稱，磁力共振顯示，該學生腦部血管本身有不正常情況，中風與疫苗無直接關係，只是時間與接種疫苗相若。

另外，政府近日進一步放寬復必泰疫苗的接種年齡，下調至12歲。孔繁毅表示，一般食物過敏、哮喘並非不適宜接種的原因，但假如有兩種或以上的藥物過敏，就應先諮詢敏感科專家意見。

▼部分機構疫苗假期安排▼

【12:38】消息稱，本港今日無錄得新冠肺炎確診個案，是連續6日本地「零確診」，不設疫情記者會。

陳茂波6月底公布新一批銀色債券 電子消費券推動數碼經濟發展

【11:30】財政司司長陳茂波今日（13日）發表網誌，指最新一批的通脹掛鈎債券（iBond）認購反應熱烈，超過71萬人申請；初步認購總額超過545億港元。政府將於6月底公布新一批銀色債券（Silver Bond) 的發行詳情，認購年齡門檻由65歲降低至60歲。

另外，他談及發放電子消費券是為推動電子支付和數碼經濟發展，相信本港的電子消費有增長的空間。

林奮強斥不打疫苗如玩俄羅斯輪盤 醫管局門診6月底推疫苗諮詢【10:09】政府全面谷針，醫院管理局計劃在本月底於普通科門診增設接種疫苗前評估服務。醫院管理局成員林奮強今早（13日）接受商台訪問時表示，疫苗是走出疫情的救星，可惜社會反應冷淡，形容港人如玩「俄羅斯輪盤」，早晚會出事。他又指，一人染病影響的人數可達萬人，「星星之火可以好快燎原」。

強制檢測｜帶變種病毒天水圍少女確診母親曾到9處所須再檢測

新冠疫苗｜單日5.4萬人接種創新高 預約跌三成半 周五13人送院

新冠疫苗｜市民對政府無信心不打針？ 聶德權：無咩理由攞嚟鬥氣

未打針員工無獎金、花紅或涉歧視 平機會：須視乎合理及必要性

▼天水圍染變種病毒三母女行蹤金▼

6.12疫情：增3印傭輸入個案 2人帶變種病毒 國泰往來雅加達航班停飛兩周

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼