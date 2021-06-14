台山核電站被指疑泄漏　港輻射水平正常　梁榮武指兩因素減低影響

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-14 20:21

距離香港130公里的廣東台山核電站捲入疑洩漏風波。有外媒指美國政府過去一周正評估一份有關該廠被指可能有洩漏的報告，但評估其尚未達「危機水平」。而台山核電合營有限公司昨晚（13日）回應指，目前連續監測環境數據顯示，核電站及周邊環境指標正常。 廣東核電站核安全諮詢委員會委員之一的前天文台助理台長梁榮武認為，台山核電站距離本港較遠，受風向及地理位置所限，即使出現洩漏，對本港影響有限。他又認為有關指控未見科學數據，相信廠方有能力評估影響，最理想是公布數據令公眾釋疑。

台山核電合營有限公司6月13日晚上發稿指，目前連續監測環境數據顯示，核電站同周邊環境指標正常。（台山核電合營有限公司網站圖片）

赤鱲角監測站輻射水平未見異常

參考香港天文台輻射監測網絡，數據未見異常波動。香港天文台回覆指，一向有監察香港環境輻射水平，並向市民公布結果，根據輻射監測結果，香港環境輻射水平在過去一年至今一直正常。

梁榮武表示，若輻射影響居民健康，港府會與內地政府溝通，但參考天文台輻射監測網絡，最接近台山的赤鱲角監測站輻射水平暫時正常，未見波動。

他又指，近日主要吹南風或西南風，若位於本港西南面的台山核電站出現洩漏，主要吹往內陸，相信要吹西風，本港才會受影響，但可能性較小。他稱，對本港而言，較關注位置較近、位於本港東北面的大亞灣及嶺澳核電廠，若冬天有事故，本港吹東北季候風，輻射有可能乘風而來；而台山及陽江核電廠因地理位置較遠，相信吹到來都散了。

梁榮武認為，在有關報道中未見科學數據，對於指控感空泛，相信核電廠有能力估計釋放什麼輻射物，最實在是地面監測站數據，相信公布有關數據更令公眾釋疑。

港府與廣東省核應急委員會辦公室就廣東省內核電站訂立相關通報機制。保安局回覆時沒有正面回應事件，僅稱今年就台山核電站暫接獲兩則通報，分別是有關在2月21日和4月5日發生的運行事件，均屬於0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境沒有影響。

根據過去在香港各地區所錄得的數據顯示，本港的每小時平均環境伽馬輻射劑量率可以在每小時 0.06 至 0.3 微希沃特這範圍內波動。（天文台網站截圖）

報道指中國提高輻射檢測可接受水平

美國有線新聞網絡（CNN）報道指，有份營運台山核電站的法國公司致函美國能源部門，指中國安全部門放寬核電站外圍輻射檢測的可接受水平，以防需要關閉，而新水平已超越法國標準；又形容核電站有迫在眉睫的放射性威脅，要求美國協助應對。然而，美國政府評估後認定核電站未達「危機水平」，已與法國政府及專家討論情況，亦與中國政府接觸。

台山核電合營有限公司表示，台山核電站及周邊環境指標正常，一號機組已進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態；二號機組則已完成投入商業運作後的首次大修，達到安全、質量和工期等既定目標，並在本月10日併網成功。該公司又指，核電站嚴格按照運行執照文件、技術程序控制機組運行，兩個機組運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。