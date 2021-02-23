台山核電站機組配電箱故障　反應堆一度停運　無影響公眾及環境

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-23 19:33

保安局今日（23日）公布，廣東省核應急委員會辦公室向保安局通報一則有關台山核電站的運行事件。於周日（21日），台山核電站1號機組配電箱發生故障，導致冷卻系統的其中一台主水泵停運，機組的保護系統亦自動停止反應堆運作。 當局表示，在處理過程中，機組一直處於安全可控狀態。而事件於昨日（22日）確定為「0級偏差」，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。

保安局表示，台山核電站1號機組配電箱發生故障，導致冷卻系統的其中一台主水泵停運。（台山核電合營有限公司網頁圖片）

保安局表示，台山核電站1號機組配電箱發生故障，導致冷卻系統的其中一台主水泵停運。機組的保護系統即時反應，並自動在安全狀況下停止反應堆運作。工作人員立即按程序處理故障，並適時報告核安全監管單位。

當局指，根據國際核事件分級表以及核安全法規，本次事件於2月22日確定為「0級偏差」，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。台山核電合營有限公司，亦已於其網站公布上述運行事件的詳情。