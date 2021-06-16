今增1宗確診海員輸入已離港　將藍隧道群組患者復陽抵澳門揭發

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-16 16:27

本港今日（16日）錄得一宗確診，患者為一名帶有變種病毒的海員，抵港後一直在船上無上岸，並已經離開香港，本港連續11日無源頭不明個案。澳門衞生局向香港衞生防護中心通報，一名18歲男病人去年底確診，抵達澳門後驗出確診，體內抗體呈陽性，本港衞生防護中心將其密切接觸者送往檢疫中心，住廈薄扶林華富邨華珍樓亦被納入強制檢測。

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今日錄得的一宗確診，患者為45歲男海員（編號：11882），他無病徵來自斯里蘭卡，對N501Y變種病毒株呈陽性。病人抵港後一直在船上無上岸，現時已經離開香港，亦無接種新冠疫苗。

衞生防護中心昨晚接獲澳門衞生當局通報一宗懷疑復陽個案，涉及一名18歲男病人（編號：7762），屬於第四波的將軍澳藍田隧道地盤群組。他去年12月16日確診，同月30日康復出院，今年6月13日做過病毒檢測當時呈陰性，同日經港珠澳大橋口岸入境澳門，在當地接受醫學觀察期間，6月15日被驗出弱陽性，抗體檢測呈陽性，個案的密切接觸者會被送往檢疫中心，他居住的大廈薄扶林華富邨華珍樓將會納入強制檢測，該廈暫未有初步確診個案。今日錄得少於五宗初步確診。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，一名在周日（13日）晚上入境、曾在香港確診的澳門居民，病毒檢測為弱陽性。（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨晚表示，該名18歲男患者是澳門居民，沒有接種過新冠病毒疫苗，6月13日由香港住所乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，再轉乘夜晚6時班次的金巴，前往港珠澳大橋澳門口岸，入境後被安排到皇庭海景酒店單獨接受醫學觀察，病毒檢測呈弱陽性後轉往高頂公共衛生臨床中心觀察。

應變協調中心表示，該病例距上次確診時間較長，須作進一步檢測以判斷是復陽或再次感染，暫不列作輸入性確診個案。