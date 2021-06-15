18歲澳門青年檢測呈弱陽性　12月曾在港確診　再判斷復陽或再感染

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-15 23:00

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今晚（15日）公布，一名在周日（13日）晚上入境、曾在香港確診的澳門青年，新冠病毒核酸檢測為弱陽性，須作進一步檢測以判斷是復陽或再次感染，暫不列作輸入性確診個案。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今晚（15日）公布，一名在周日（13日）晚上入境、曾在香港確診的澳門居民，新冠病毒核酸檢測為弱陽性，須作進一步檢測以判斷是復陽或再次感染。（資料圖片）

鼻咽拭子檢測呈弱陽性 檢測是否再次感染

應變協調中心表示，該名18歲男患者是澳門居民，曾於去年12月15日在香港確診新冠肺炎，當時有發熱和咳嗽，送往香港亞洲國際博覽館進行隔離治療，他否認曾接種新冠病毒疫苗。

他周日的新冠病毒核酸檢測結果為陰性，由香港住所乘搭的士前往港珠澳大橋香港口岸，再轉乘夜晚6時班次的金巴，前往港珠澳大橋澳門口岸，入境後按衛生局檢疫措施，被安排到皇庭海景酒店單獨接受醫學觀察，今日鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈弱陽性，將轉往高頂公共衛生臨床中心作進一步觀察。

應變協調中心表示，該病例較早前在香港已經確診，目前無任何新冠肺炎的症狀，由於距上次確診時間較長，須作進一步檢測以判斷是復陽或再次感染，暫不列作輸入性確診個案。