中區警員兩小時尋回失蹤老翁：警民合作是重要因素

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-16 20:31

「尋人記」不止是電視節目，亦是警隊每日的任務。最新一期《警聲》封頁故事分享中區警區一個尋人故事，中區警署今年3月接報，一名患認知障礙症的八旬老翁在上環走失，軍裝巡邏警立刻翻查閉路電視鎖定位置，特遣隊警員緊接在上環街市搜索，幸得商舖協助成功在兩小時內尋獲老翁，兩名警員強調說：「無論案件大小都會履行助人使命，尋人不單依靠經驗和運氣，警民合作亦是重要因素。」

中區警區特遣隊警員鄧勇坤在上環街市對面的果汁店發現疑似陳伯的蹤影。（警務處相片）

八旬陳伯兩年前曾經走失，但一直拒絕攜帶手提電話，今年3月26日中午，陳伯與女兒到上環東華醫院覆診期間再次失蹤。

翻查天眼鎖定位置

中區警署將陳伯列為高危失蹤人士，迅速動員多個單位尋人，部分人員向家屬索取陳伯資料並進行分析，亦有人員憑照片在街頭搜索陳伯。中區警區軍裝巡邏小隊第一隊警員徐浩賢負責翻查閉路電視，大部分商戶都樂意配合調查，經分析認為陳伯身處上環的機會較高。

獲店主協助翻譯潮州話

中區警區特遣隊警員鄧勇坤得悉陳伯愛逛街市後，估計或因天氮炎熱，會購買飲品解渴，果然在上環街市對面的果汁店發現疑似陳伯的蹤影。然而老人只懂潮州話，幸得附近商鋪的店主主動協助翻譯，終確認老人是陳伯。

警方在兩小時內成功找回陳伯，《警聲》引述陳伯兒子讚揚工作效率，及致力服務市民的專業精神。

兩名警員徐sir和鄧sir強調，無論案件大小，都會盡力處理以履行助人使命，今次能成功尋回陳伯，不單依靠經驗和運氣，警民合作亦是一個重要因素。

港島總區失蹤人口調查組人員接報，一名患有心臟病的九旬老人獨自離開住所後失蹤，警員一邊安撫其妻子，一邊設法尋人，最終在同日找到老人，老人及其妻子於4月向警員頒贈錦旗，以表謝意。（警務處相片）

黃大仙警網上尋失蹤童

另外，黃大仙警區軍裝巡邏小隊第三隊人員在今年3月在尋找一名11歲失蹤男童時，得知他喜歡瀏覽社交網站，便在社交網站留言向其友人詢問，從而查出男童在朋友家中玩電子遊戲而不願回家。

港島總區失蹤人口調查組人員同月接報，一名患有心臟病的九旬老人獨自離開住所後失蹤，警員一邊安撫其妻子，一邊設法尋人，最終在同日找到老人，老人及其妻子於4月向警員頒贈錦旗，以表謝意。