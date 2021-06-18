德信校長郭超群疑洩露試卷被廉署拘捕　疑涉事補習社曝光　拒回應

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-18 17:16

據了解，尖沙嘴柯士甸道德信學校校長郭超群疑洩露校內試題，早前被廉署拘捕。廉政公署後來亦證實，日前拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該學校試卷。 《香港01》從多個渠道發現，該補習社為佐敦勤舍學習中心。就現場所見，該補習社至今仍有營業，並有不少身穿校服的學生上課。被問及日前是否有人被捕時，補習社的其中一名負責人只稱「無可奉告」，並要求記者離開。 《香港01》正就事件向德信學校查詢。

仍有學生上堂 職員：無可奉告

據悉涉事的勤舍學習中心位於佐敦四海大廈樓上，與德信學校只有數分鐘路程。

記者今日中午到訪勤舍學習中心，現址仍然有營業，現場有不少身穿校服的學生上課。

其中一個聲稱是負責人之一的女士，當她聽到記者表明身份後，便已要求記者離開。被問及日前是否有人被捕時，她只稱：「無可奉告。」

另外，現時已無法進入該補習社的Facebook專頁。

現時已無法進入勤舍學習中心的Facebook專頁。（Facebook截圖）

郭超群現已保釋候查

廉政公署證實日前拘捕了一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，二人涉嫌貪污以洩露該小學內部考試試卷，並已獲保釋候查。

廉署人員於行動中，在涉案補習社搜獲多份屬於該小學的考試試卷，包括本學年第三學段各級別的試卷。而該補習社的習作題目，與檢獲的小學試卷內容有多處相同或相似的地方。