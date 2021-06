消息：德信校長郭超群今起放病假　辦學團體稱多年來其評價正面

撰文: 鄧穎琳 最後更新日期: 2021-06-17 18:14

位於尖沙嘴柯士甸道的天主教男校德信學校,校長郭超群日前突被校方以「未能履行校長職務」為由要求休假。辦學團體東亞教育促進會,昨日(16日)晚上回覆《香港01》指,期待事件有令人滿意的解決方案,透露過去數年至今,一直收到對郭的正面評價。 有消息指,校方今日(17日)透過家教會向家長轉達信息,指收到郭超群的病假申請,需休假約六至八星期。

德信學校早前向家長發信,稱校長郭超群「未能履行校長職務」,即日起休假。(資料圖片)

德信學校校監何炳德6月15日曾向家長發信,公布「署任校長安排」。當時通告指,校長郭超群因「未能履行校長職務」,即日起休假。經法團校董會安排,會由副校長李美鶯署任校長職務,跟進校務事宜。

《香港01》在6月15及16日兩度向校方查詢郭休假原因,接聽電話的職員均稱「事件跟進緊,暫時唔會有回覆」。

校長突然休假引起公眾及家長討論,亦有不少傳言流出。《香港01》就事件向該校辦學團體東亞教育促進會查詢,至昨日晚上獲回覆。

辦學團體形容校長休假為「臨時狀況」

辦學團體以英文回覆表示,教育局及辦學團體充分了解事件發展,但暫未有進一步資訊可提供,期望有令人滿意的方案,處理現時的「臨時情況(temporary situation)」,強調學生無受影響,而過去數年辦學團體一直收到對郭超群的正面評價(The SSB has received, so far, positive appreciation of the performance of the Principal in the past years)。

家教會轉發校監通知 指校長需休假6至8周

有德信家長透露,家教會今日在群組轉發校監通知,稱「今天收到郭校長的病假申請,他需要休假大約六至八星期」。而家教會信息尾段祝願校長早日康復,「好好休息後回歸校園」。

翻查政府網頁資料,郭超群是2010/11年行政長官卓越教學獎(德育及公民教育)獲獎教師。根據校網資料,郭超群2011年已在德信學校任職副校長,至2013年8月,校長梁銀碧榮休,郭超群隨即在2013年9月上任校長一職,他在2014年再獲教聯優秀教師獎(國情教育組)。

郭超群在德信學校任職校長多年。校方自六四事件發生以來,多年來均有舉辨六四祈禱會,為死難者祈禱,祈禱會上校方亦會簡述史實,如六四事件因由、政府反應、死傷人數等。