消息：德信校長郭超群今起放病假　辦學團體稱多年來其評價正面

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-17 18:14

位於尖沙嘴柯士甸道的天主教男校德信學校，校長郭超群日前突被校方以「未能履行校長職務」為由要求休假。辦學團體東亞教育促進會，昨日（16日）晚上回覆《香港01》指，期待事件有令人滿意的解決方案，透露過去數年至今，一直收到對郭的正面評價。 有消息指，校方今日（17日）透過家教會向家長轉達信息，指收到郭超群的病假申請，需休假約六至八星期。

德信學校早前向家長發信，稱校長郭超群「未能履行校長職務」，即日起休假。（資料圖片）

德信學校校監何炳德6月15日曾向家長發信，公布「署任校長安排」。當時通告指，校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。經法團校董會安排，會由副校長李美鶯署任校長職務，跟進校務事宜。

《香港01》在6月15及16日兩度向校方查詢郭休假原因，接聽電話的職員均稱「事件跟進緊，暫時唔會有回覆」。

校長突然休假引起公眾及家長討論，亦有不少傳言流出。《香港01》就事件向該校辦學團體東亞教育促進會查詢，至昨日晚上獲回覆。

辦學團體形容校長休假為「臨時狀況」

辦學團體以英文回覆表示，教育局及辦學團體充分了解事件發展，但暫未有進一步資訊可提供，期望有令人滿意的方案，處理現時的「臨時情況（temporary situation）」，強調學生無受影響，而過去數年辦學團體一直收到對郭超群的正面評價（The SSB has received, so far, positive appreciation of the performance of the Principal in the past years）。

家教會轉發校監通知 指校長需休假6至8周

有德信家長透露，家教會今日在群組轉發校監通知，稱「今天收到郭校長的病假申請，他需要休假大約六至八星期」。而家教會信息尾段祝願校長早日康復，「好好休息後回歸校園」。

翻查政府網頁資料，郭超群是2010/11年行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）獲獎教師。根據校網資料，郭超群2011年已在德信學校任職副校長，至2013年8月，校長梁銀碧榮休，郭超群隨即在2013年9月上任校長一職，他在2014年再獲教聯優秀教師獎（國情教育組）。

郭超群在德信學校任職校長多年。校方自六四事件發生以來，多年來均有舉辨六四祈禱會，為死難者祈禱，祈禱會上校方亦會簡述史實，如六四事件因由、政府反應、死傷人數等。