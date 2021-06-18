前年區選落敗候選人陳宇明無交選舉申報書　今被判入獄六個月

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-18 19:01

廉政公署今日（18日）表示，前年於區選落敗的公民黨前執委陳宇明，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書，早前被廉政公署起訴，今日在觀塘裁判法院被判入獄6個月。

案情指，41歲的陳宇明，任職軟件工程師，亦是特首資訊科技界選委、公民黨前黨員。早前承認一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條規定，提交選舉申報書的罪名，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第38條。

前年於區選落敗的陳宇明今日（18日）在觀塘裁判法院被判入獄6個月。（資料圖片）

裁判官杜浩成判刑時指，選舉事務處有合理期望，會收到候選人的選舉申報書。被告沒有提交有關申報書，令選舉事務處未能就其選舉開支作出跟進，鑑於案件涉及重大公眾利益，法庭須判處具阻嚇性的刑罰。

案情透露，前年區議會選舉在該年11月24日舉行，候選人向選舉事務處提交其選舉申報書的法定限期為同年12月29日或之前。被告聲稱填妥選舉申報書，並委託其選舉代理人替他提交，但承認沒有採取行動，確保選舉申報書在法定限期前交至選舉事務處。

案情又指，選舉事務處曾於前年12月，分別以電郵及電話提醒被告，惟在法定限期仍未收到選舉申報書，遂於去年1月中把案件轉介廉署調查，選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。