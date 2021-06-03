廉署控2019區選兩落敗候選人陳宇明、吳志雄　涉無交選舉申報書

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-03 12:24

廉政公署分案起訴兩名在2019年區議會選舉中落敗的候選人，包括特首資訊科技界選委、觀塘栢雅選區參選人陳宇明，及沙田錦濤選區參選人吳志雄。廉署指，早前接獲選舉事務處轉介個案遂展開調查，二人各被控涉嫌沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定，提交選舉申報書。兩名被告已獲廉署准予保釋，明日（4日）在觀塘裁判法院答辯。

廉政公署。（資料圖片）

兩名被告為陳宇明（41歲），軟件工程師，亦是特首資訊科技界選委、公民黨前黨員；及吳志雄（55歲），退休人士，參選沙田區。

廉署指，早前接獲選舉事務處轉介個案遂展開調查，徵詢律政司法律意見後，落案起訴二人，他們各被控一項沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條規定，提交選舉申報書罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38條。

2019年區議會選舉在該年11月24日舉行。候選人向選舉事務處提交其選舉申報書的法定限期，為該年12月29日或之前。

在首宗案件，控罪指陳宇明涉嫌作為2019年區議會選舉觀塘區栢雅選區的候選人，沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37(1)、(1F)及(1G)條的規定提交選舉申報書。

在第二宗案件，控罪指吳志雄涉嫌作為2019年區議會選舉沙田區錦濤選區的候選人，沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37(1)、(1F)及(1G)條的規定提交選舉申報書。

選舉事務處在廉署調查案件期間提供全面協助。