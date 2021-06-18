搜壹傳媒｜《蘋果日報》加印至50萬份　報販入多20倍仍被掃一空

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 18:56

警方國安處昨日大舉搜查蘋果大樓，並以《港區國安法》，拘捕五人，包括壹傳媒CEO及《蘋果日報》總編輯等高層，惹起極大反響。《蘋果日報》今日如常出版，並加印至50萬份，不少市民到書報攤購買。 《香港01》記者今（18日）中午到旺角、金鐘的報紙檔視察，多個檔攤的《蘋果》均已售罄，或只餘少量存貨，不少市民到檔口買報紙均撲空。報販異口同聲形容，市民反應熱烈，有報檔入貨量較平日多近20倍仍被在短時間內被一掃而空，更直言希望補貨，「入多二三百份都得！」

記者今日中午在旺角視察《蘋果日報》的銷售情況，發現多檔已售罄。在旺角銀行中心擺檔的報販杜小姐表示，今日入了約1,000份《蘋果日報》，是平日的4倍，中午時僅餘下百多份，形容銷情踴躍，預料一會兒便會售罄。

她透露，首批200份凌晨12時許送達，在短短10數分鐘便賣完，形容買報的市民是「衝鋒隊」。她今早9時已致電批發商希望補貨，惟對方表示今日不能再補，她對此感到可惜。

在旺角中心對面的報紙檔亦入了4,000份《蘋果》，下午2時許便賣完，負責人表示今日貨量較平日多，但都火速售罄，她早已要求補貨，未知能否成事。

鄰近的T.O.P商場樓下的報紙檔今日亦入了700份《蘋果》，下午亦已售罄，負責人今日入貨量是平日的近20倍，形容銷量急增，「去得好快」，今日亦有許多客人查詢。被問到會否希望補貨，他直言想，「入多二三百份都冇所謂！」

而在金鐘港鐵站外的報紙檔，《蘋果》亦被一掃而空，負責人表示今日入多了10倍貨量，但不肯定來貨總數，今早8時亦已賣清。