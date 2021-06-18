搜壹傳媒｜美國務院譴責拘捕事件　敦促港府停止針對傳媒

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-06-18 02:57

香港警方國安處6月17日拘捕壹傳媒集團5名董事及高層，並持法庭手令搜查《蘋果日報》大樓後，繼英國及歐盟之後，美國亦批評有關拘捕行動。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，華府強烈譴責今次拘捕事件，並要求立即放人。他亦指，美國非常憂慮港府選擇性使用國安法，任意針對獨立傳媒機構。他指出，五人被起訴「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」似乎完全出於政治動機。

歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）發表聲明表示，搜查行動進一步展示國安法如何遭利用去扼殺香港的新聞自由與表達自由。她又指「香港居民的全部現有權利和自由，都必須得到充份保護，包括新聞和出版自由。」

英國外相藍韜文（Dominic Raab）藍韜文在Twitter發文稱，今日在香港《蘋果日報》發生的搜查與拘捕事件，展示北京利用國家安全法以針對異見聲音，而非應對公共安全。他強調，新聞自由是中國在《中英聯合聲明》承諾會保障的權利之一，應該得以尊重。

香港警方國安處6月17日拘捕5名壹傳媒集團董事及高層，指他們涉嫌違反《港區國安法》第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。中聯辦之後發聲明指，堅定支持特區政府和警方嚴格執法的正義之舉，及一切為維護國家安全和香港繁榮穩定所作出的努力，又指新聞自由不是違法行為的「擋箭牌」。