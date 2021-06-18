網傳參加七一愛國活動可獲晚宴入場券及車馬費　富臨發聲明否認

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-18 19:12

早前網上有人號召在回歸日（7月1日）參加「中國加油中國香港加油大遊行」，又指參加者除了可獲600元外，「車馬費」亦包括兩張尖沙咀富臨皇宮1號晚宴入場券。 富臨集團今日（18日）發聲明澄清，指經查證後，集團旗下所有分店均沒有接到與上述活動有關的任何機構或個人之訂座查詢。

▼2019年8月11日北角富臨情況▼

網上近日有人流傳，指7月1日下午將舉行「中國加油中國香港加油大遊行」。遊行路線會由太子酒店出發，以天星碼頭為終點，並會在集合點派發國旗和制服。參加者可獲600元和兩張尖沙咀富臨皇宮1號晚宴入場券作「車馬費」。

早前網上有人號召在回歸日（7月1日）參加「中國加油中國香港加油大遊行」。（網上圖片）

富臨：謠言止於智者

富臨集團表示，經查證後，集團旗下所有分店均沒有接到與上述活動有關的任何機構或個人之訂座查詢，當中包括傳聞涉及的尖沙咀分店。

富臨續指，近年市場充斥各種針對集團的不實資訊和報導，故對此感到遺憾，又表明「謠言止於智者」，希望大家小心查證社交媒體上的消息及資訊，避免以訛傳訛。

對於有指參加回歸日遊行後，可獲得兩張富臨皇宮皇室1號晚宴入場券，富臨集團澄清無接到上述活動有關的訂位查詢。（資料圖片）

曾被視為「福建幫」

翻查資料，在反修例運動期間，2019年8月維園曾舉行集會，當時有大批身穿紅衣的人士現身北角，並以北角富臨皇宮酒家為集結地，現場消息指約300人在酒樓內。當日有數名紅衣男子追打一名灰衣男子，並由酒樓追出英皇道。

他們的紅衣上印有「林被福建人」的字句，即「恁爸褔建人」，有「（你老子我）是福建人」的意思；衣服背面則印有「塞林木」字句，該句是閩南語的髒話。而在今年3月，北角富臨皇宮酒家已結業。