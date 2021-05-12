富臨去年獲批6800萬保就業補貼　主席楊維6200萬買荃灣萬呎工廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-12 13:21

受新冠肺炎疫情影響，食肆生意大受影響，相關商戶去年遂向政府申請「保就業」計劃，以獲取工資補貼。不過，本報記者發現，去年從「保就業」計劃獲取逾6,800萬元補貼的富臨集團（1443），其集團主席楊維早前透過公司名義，斥6,200萬元買入荃灣逾1.5萬平方呎工廈物業。

據土地註冊處資料，荃灣德士古道工廈山德士中心12樓，於3月24日以6,200萬元成交，新買家為蔚城有限公司（LUSH CITY LIMITED），公司董事為楊維（YEUNG, WAI）。楊維為富臨集團（1443）主席。成交物業之面積約15,433平方呎，成交呎價約4,017元。新買家支付263.5萬元作為稅款，佔樓價約4.25%。

去年獲批6862萬資助 北角分店結業

據了解，富臨集團或相關人士於去年1月，亦斥資逾3億元購入同廈的6樓至10樓、合共五層樓面，涉及面積77,110平方呎，呎價約3,890元。集團早在2011年也以1.5億元買入同廈另外五層樓面。

翻查富臨集團去年11月底公布的中期業績，當時披露集團收取約6,862.4萬元的政府「保就業」計劃補貼，不過集團依然需要虧蝕9,590萬元。而集團旗下的北角富臨皇宮酒家，於今年3月份結業。

金記冰室、優品360獲補貼後紛入市

參考其他獲得保就業補貼的餐飲集團，如本地茶餐廳「金記冰室」，去年獲得超過2,100萬元補貼，今年3月份斥近5,000萬元購入葵涌逾萬呎的工廈單位。另外，優品360（2360）去年5月第一期保就業計劃公布後10天，即斥約1.77億元收購觀塘絲寶國際大廈11樓十多個辦公室及車位。及後，優品360業績披露共獲得2,105萬元保就業資助。