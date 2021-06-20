防疫措施周三到期　張建宗：疫情、打針速度等決定放寬空間

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-20 09:11

全港疫苗接種率近26%，政務司司長張建宗今日（20日）發表網誌稱，「疫苗氣泡」是全球大勢所趨，接種率越高越有條件盡早恢復經濟及社會活動，而本港社交距離措施會維持到周三（23日），放寬與否視乎疫情發展、疫苗接種速度及「疫苗氣泡」落實情況。

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張建宗網誌提到，歐盟成員國剛通過把香港納入旅遊安全地區「白名單」，並建議逐步撤銷對香港的旅遊限制，反映香港的疫情漸趨穩定，抗疫成果得到國際認同，而「疫苗氣泡」的概念是全球大勢所趨，各國都爭分奪秒開展疫苗接種計劃，評估疫苗接種率越高的地區，越有條件盡早恢復經濟及社會活動。截至昨日，全港有近192萬人注射第一針疫苗，佔人口26%；第二針有127萬人接種，佔比17%。

他又稱，第一階段「疫苗氣泡」下的社交距離措施4月29日起生效，已完成接種疫苗的市民可得到較寬鬆的待遇，由於本月初錄得數宗感染源頭未明、涉及N501Y變異病毒株的本地確診個案，為嚴防疫情反彈，本輪防疫規定維持至周三，當局視乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視放寬的空間並盡快公布。

張建宗呼籲市民打針。（政務司司長網誌)

張建宗表示，高接種率對社會和營商環境有利，呼籲機構及企業僱主鼓勵員工接種疫苗，在可行情況下提供便利，為員工安排「疫苗假期」。截至本月中，已有超過35,000名醫院管理局員工接種了第一劑疫苗，整體接種率超過41%。

另外，扶貧委員會的「社會創新及創業發展基金」已撥款逾4.7億元，共醞釀超過2,100個創新意念、培育了約7,000位社會創業家，以及資助304個項目，惠及逾28萬人。資助項目中，超過四成利用科技開發產品或提升服務。

教育方面，張建宗表示《香港國安法》去年中實施，中學和小學將依教育局的指引，維護安全有序的校園學習環境，並培育學生成為守法的良好公民。政府今年暑假再次推出「與香港同行」計劃，有興趣的中三及中六學生，可以報名擔任官員「工作影子」一日。