疫苗猶豫威脅全球衞生　中大教授倡准打齊針者室外免戴口罩增誘因

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-19 13:39

截至昨日，本港124.8萬名市民已接種第二劑新冠疫苗，未達人口兩成。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今（19日）早在再生會「疫苗猶豫面面觀」網上講座稱，鄰近地區的變種病毒病例激增，本港將面對類似台灣的失守情況，市民需廣泛接種疫苗做好準備。 為鼓勵市民打針，他建議政府設立免費公立醫生諮詢，或津貼市民諮詢家庭醫生，並向完成接種的市民放寬防疫措施，譬如批准已打針市民在部份室外地方脫下口罩。

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中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安稱，現時全球約21%人口已接種至少一劑新冠疫苗，新冠肺炎平均可一人傳染三人，達群體免疫的基本門檻是67%至70%人口接種疫苗，惟變種病毒已稍為拉高門檻。

他稱，「疫苗猶豫」即當疫苗供應充足，但市民仍然延遲接受或拒絕接種，世衛於2019年已將其列為十大全球衞生威脅之一。他解釋，疫苗猶豫背後原因相當複雜，包括對疫苗效用及安全性的信心、認為疫情對自身影響不大、便利、社會人口環境 、權衡利弊、社會責任角度等等。

郭健安和團隊於去年進行接種新冠疫苗意向調查，發現較多港人傾向「企喺中間」，比例達三至四成，未必願意向前行一步。（再生會Facebook截圖）

55歲以上人士接種意願特別低

郭健安和團隊於去年進行接種新冠疫苗意向調查，發現較多港人傾向「企喺中間」，比例達三至四成，未必願意向前行一步。而55歲以上人士接種意願特別低，一直維持在三成左右。他認為，市民對政府施政評分不理想，譬如第三波輸入海員個案漏洞、竹篙灣檢疫中心食品惹來不滿等等，導致政府鼓勵接種新冠疫苗舉步維艱。加上本港感染人口比例低，零確診已經維持多日，市民心情較輕鬆，難免覺得打針的必要性減低。

郭健安稱，近日鄰近地區的變種病毒病例激增，認為本港將面對類似台灣的失守威脅。他指，打針是為未來疫情爆發做好準備，「除非每個人都係安全，否則無一個人係安全。」

郭健安認為政府可適時調整入境旅客隔離要求，讓市民知悉哪些地方有機會開關旅行。（資料圖片／盧翊銘攝）

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倡邀市民喜愛歌手帶頭打針

就鼓勵市民接種疫苗，郭健安作出數項建議。他建議政府增加市民接種疫苗的機會，包括多舉辦學校及機構外展、增加接種點等，並設立免費公立醫生諮詢，或津貼市民諮詢家庭醫生，讓他們了解自己是否適合打針。他又說，當局可邀請社區領袖或青年大使，譬如市民喜歡的歌手作帶頭作用。

另外，他認為政府可適時調整入境旅客隔離要求，讓市民知悉哪些地方有機會開關旅行；他又建議港府可向完成接種的市民，放寬防疫措施，如參考美國疾控中心解除「口罩令」，考慮批准已打針市民，在部份室外地方豁免戴口罩。他指，衞生當局須客觀、公平、透過公開疫苗資訊，重建市民對疫苗的信心。