停安老院舍員工每月200元檢測津貼　羅致光：員工寧取津貼棄打針

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-20 11:21

安老院舍員工被要求定期做檢測，完成接種疫苗者可豁免。勞工及福利局本周五（25日）開始，停止向接受強制檢測員工發放每月200元特惠津貼，局長羅致光今日解釋，員工可能會寧取津貼而不願接種疫苗，變相是防疫措施的障礙。

羅致光網誌解釋，初期可提供檢測的地點有限，不少員工需額外付出時間或作特別安排檢測，造成諸多不便，社會福利署當時為每位員工提供每月200元的特惠津貼，但時至今天，有關安排可能成為防疫措施的障礙之一，員工或會寧取津貼，不願接種疫苗。

病毒檢測方面，為確保採樣準確度，當局開初只容許院舍員工到政府設立的檢測中心或檢測站，或由院舍自行安排的認可化驗所，甚或自費到政府認可私營化驗所，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的病毒檢測，不過當時感染源頭不明的外籍家庭傭工，感染高傳染性的變種病毒株，全港37萬外傭要強制病毒檢測，導致全港檢測中心或檢測站出現人龍及預約爆滿，所以員工亦可透過深喉唾液檢測，外傭強制病毒檢測已終結，是時候考慮停用深喉唾液的取樣測試方法。

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至於檢測頻密度，去年12月1日開始的第一及第二輪每14天一次，第三輪開始縮短至每10天一次，但到了4月2日第12輪，多個行業員工都要強制檢測，又變回每14天一次，不過現時注射疫苗人數上升，要做強制檢測的人數不斷下跌，羅致光認為有需要縮短院舍員工的強制檢測周期，6月25日第18輪開始的檢測期將會縮短至10天，未來可行情況下或會再縮短至7天。

網誌提到直至6月15日，估計約三成院舍員工注射了最少第一劑疫苗，雖然比例上不亞於全港的注射率，但與達至防疫屏障的八成注射率（參考英國獨立突發事件科學諮詢小組建議），仍有一個很大的距離，所以要停發檢測特惠津貼、改向打針員工發放一次性的800元疫苗津貼、已打針訪客毋須再出示檢測證明。