社署：下周五起院舍員工每十日強檢一次　打針員工獲發800元

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-18 21:46

社會福利署今天（18日）宣布四項新措施，第一，下周五（25日）或之後接受強制檢測的院舍員工將不會獲發200元的特惠津貼。第二，由9月1日開始，政府將停止支付就「安老院及殘疾人士院舍經營者或營辦人自行安排的檢測」的任何檢測費用。第三，由即日起，向已完成接種新冠疫苗的院舍員工發放800元的一次性特別津貼，員工需在8月31日前完成接種。第四，如訪客及受訪住客均已完成接種疫苗，院舍訪客毋須在探訪前接受病毒檢測。 另外，社署回覆《香港01》查詢時確認，計劃由下周五起，將院舍員工每14天強制檢測一次的安排改為每10天一次。

院舍員工現時每14天檢測一次，已完成接種新冠疫苗者除外。（資料圖片）

社署表示，政府認為有必要鼓勵院舍員工盡早接種新冠疫苗，並決定就往後的院舍員工強制檢測安排，推出以下措施：

第一，社署將於6月25日開始（即由第十八輪院舍員工強制檢測開始），停止向接受強制檢測的院舍員工發放「特惠津貼」。

第二，社署將於9月1日開始，停止就「安老院及殘疾人士院舍經營者／營辦人自行安排的檢測」支付任何檢測費用。員工仍可到社區檢測中心／流動採樣站（如有）／臨時檢測中心（如有）進行檢測。

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第三，社署會為符合以下三項條件的每位院舍員工發放800元一次性的「疫苗特別津貼」：

（i）於6月25日至8月31日期間（包括首尾兩天）曾根據食物及衞生局局長按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出的「強制檢測公告」進行檢測的院舍員工（已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種而獲豁免進行檢測的院舍員工，亦將會被視為符合是項條件）；及

（ii）於8月31日或該日期之前完成接種新冠疫苗及提供有關接種疫苗紀錄；及

（iii）有關人員在完成接種新冠疫苗的當天或該日期之後，必須於上述條件（i）所訂明的期間，曾由安老院或殘疾人士院舍或附設於院舍處所的日間服務單位僱用或透過外聘服務合約而在上述院舍／單位值勤或向院舍的住客或使用者提供服務。

符合上述條件的人士只可透過一間其受僱（或以外聘合約提供服務）的院舍或單位提出申請「疫苗特別津貼」。

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另外，社署回覆《香港01》查詢時確認，計劃由下周五起，將院舍員工每14天強制檢測一次的安排改為每10天一次。

另一方面，針對院舍的訪客，社署指由今天起，如訪客及受訪住客均已完成接種新冠疫苗及出示有關接種疫苗紀錄，訪客無須在探訪前出示任何病毒檢測陰性結果證明。

如訪客已完成接種新冠疫苗及出示有關接種疫苗紀錄，而受訪住客未完成接種新冠疫苗，訪客仍須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明；或提供探訪前24小時內的抗原快速測試陰性結果證明。如訪客沒有或未完成接種新冠疫苗，則必須提供探訪前72小時內的檢測陰性結果證明。

疫情肆虐期間，長者院舍採取封閉式管理，在疾病防控面對極大挑戰。(資料圖片)

至於沒有接種或未完成接種新冠疫苗或未持有探訪前72小時內的檢測陰性結果證明的訪客（公務探訪者除外），如因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，必須於完成探訪後兩天內向院舍補交檢測陰性結果證明。