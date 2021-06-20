父親節｜酒樓人頭湧湧　市民：四人一枱限制　要分兩日慶祝

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-20 16:04

今日（20日）是一年一度的父親節，不少市民特地與父親到酒樓慶祝父親節。在4人一枱等社交距離限制措施下，有市民表示今年氣氛明顯「無往時咁熱鬧」，更有市民表明要與家人分兩日慶祝父親節。

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記者今日中午12時半到位於旺角一家酒樓視察，酒樓內人頭湧湧，座無虛席。

市民：兩家人要分兩日慶祝

周先生一家四人一同到酒樓為86歲的老父慶祝父親節。周太稱，他們一向有慶祝父親節的習慣，而周太也會提早到酒樓「攞位」。疫情之下，周太笑稱今年與以往相比，「唔駛等咁耐」，形容酒樓今日人流量似乎不高，甚至比上星期的端午節更少人。

不過，政府限制4人一枱的社交距離措施持續，也為周先生一家帶來困擾，周太稱：「唔可以兩家人一齊出嚟食嘢，往年最少8個人，今年就只可以4個，要分兩日慶祝。」

曾先生一家三口同樣有慶祝父親節的習慣，他指出來吃飯，「人都開心啲」，又稱現時疫情漸趨緩和，氣氛與往年相比「無咁緊張」。他又形容酒樓防疫「做到十足」，每枱都放有「安心出行」二維碼，酒樓大門亦設有體溫檢測，而茶客們亦「自動自覺」遵守防疫措施。但曾先生亦提到，四人一枱的限制較為「壓迫」，希望能盡快放寬至六人一枱。曾先生又祝願：「希望今年父親節個個父親都好，身體又好！」

市民無懼疫情共慶父親節：個個都慶祝

陳先生一家則指，今日氣氛與平時的周日似乎沒有太大分別，而基於四人一枱的限制，即使不能與其他親友歡度節日，他們亦覺得沒有太大問題。雲先生夫婦則攜同幼女到酒樓慶祝。雲太稱往年亦會「十個八個」慶祝節日，今年在疫情之下便改為一家小聚。雲太指，曾考慮取消外出慶祝，但她稱：「個個都慶祝，食餐飯飲下茶啫。」又指酒樓每枱之間預留有足夠空間，認為問題不大。