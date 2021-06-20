父親節正午10區酷熱達34度　料「夏至」起雷雨持續至周五

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酷熱天氣警告現正生效，正午時分新界多處地區氣溫上升至攝氏33度或以上，10區更升溫至34度或以上，當中流浮山更達34.8度，迎來熱辣辣的父親節。

天文台預測，明日（21日）（即二十四節氣中的「夏至」）仍然酷熱，初時局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，翌日起驟雨逐漸增多，有雷暴及驟雨的天氣料持續至周五（25日），市區最高氣溫降至30度；近周末驟雨逐漸減少，迎來短暫陽光。

酷熱天氣警告現正生效，迎來熱辣辣的父親節。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

天文台表示，父親節大致天晴，但局部地區有驟雨，在正午時分新界多處地區氣溫上升至33度或以上。截至中午12時20分，赤鱲角、坪洲、流浮山、元朗公園、濕地公園、大隴、上水、打鼓嶺、大美督及西貢升溫至34度或以上，下午料繼續天氣酷熱，吹和緩西南風，離岸風勢清勁。

正午時分新界多處地區氣溫上升至攝氏33度或以上，10區更升溫至34度或以上。（天文台網站截圖）

受一股西南氣流影響，廣東沿岸明日「夏至」天氣仍然酷熱，亦有幾陣驟雨。天文台料本港初時局部地區有雷暴，日間酷熱，部分時間有陽光及有幾陣驟雨，市區高見33度。參考自動分區天氣預報，明日打鼓嶺及上水或再升溫至35度，天氣十分酷熱。

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天文台預料，一道低壓槽會在本周中期為華南帶來大驟雨及雷暴，本港周二（22日）有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多，至周三（23日）雨勢有時頗大，市區氣溫稍降至介乎26至30度，不穩定的天氣將持續數天，料最快周六才暫別雷暴天。

隨著低壓槽遠離沿岸地區，天文台料接近周末該區驟雨逐漸減少，本港周六起短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫回升至32度，但至下周二（29日）再度暫別陽光，迎來天陰陰的工作天。

（天文台網站截圖）

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