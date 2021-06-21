路透社：黎智英顧問Mark Simon稱《蘋果》數日內或被逼停止運作

撰文： 謝媛彰 最後更新日期： 2021-06-21 09:12

警方上周四（17日）以涉嫌違反《港區國安法》拘捕壹傳媒五名高層，包括《蘋果日報》總編輯，保安局亦凍結與《蘋果》相關的三間公司資產，合共1,800萬元，為期兩年。《蘋果日報》近日繼續出版報紙，不過，黎智英助手兼顧問Mark Simon今日（21日）向路透社表示，由於保安局已凍結三間公司的資產，相信《蘋果》被迫停止運作是「數日內的事」(in a matter of days) 。

身在美國的Mark Simon又指，《蘋果日報》已經沒有辦法獲取更多資金，公司將於今日（21日）召開董事局會議，討論該如何走下一步。他向路透社表示：「我們以為能撐至本月尾，但現在變得越來越難，真是數日之內的事。」

「報販曾嘗試入錢到公司的戶口但被拒，我們不能使用銀行服務，有些報販是想幫幫我們，我們只是想查看一下但都被拒絕。」

彭博早前引述消息指，蘋果日報的資金只足夠正常運作數周，為繼續印刷及支付員工薪金，正考慮向法庭要求解除凍結資金，並研究使用台灣業務管理電子捐款，在GoFundMe.com 及使用PayPal眾籌。

消息續指管理層亦在檢視印廠內的墨水及紙張等材料，在多間銀行表明不會處理公司的銀行帳戶下，未知供應商會否願意繼續合作，亦不肯定能否繼續支付員工薪金。

壹傳媒雖仍有逾5億元現金，但彭博消息表示，現時不能確定保安局及法庭在國安法的命令下，能否成功提取及使用有關資金。