消費券｜八達通有方法套現　政府警告勿串謀　會轉交執法部門跟進

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-21 12:11

市民即將可以登記政府5000元消費券，使用八達通登記人士購物後退款可套現，當局提醒社會切勿故意合謀私下買賣消費券，一旦發現不排除將有關商戶列作黑名單，並轉交執法機構跟進，市民及商戶都可能被視為串謀濫用，呼籲大眾正當地使用支付平台提供的優惠，金額會大於5000元，更加划算。

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財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲，今早在香港電台節目《千禧年代》表示，用八達通登記消費券的市民退款時，無法將金額重新注入，商戶可能會選擇退款，「正正當當客人買完嘢就退都正常」，不過情況一旦不尋常，有私下買賣消費券的情況，顯示故意合謀，不排除將商戶列入黑名單，亦可能轉交執法機構跟進，而商戶及市民都可能涉及串謀濫用。

王學玲表示，私下買賣消費券對雙方都有風險。（資料圖片／歐嘉樂攝）

她提醒，私下買賣消費券亦有風險，持有人賣八達通卡後可以即時報失，購卡者可能有損失，又強調四個支付平台都有推出優惠活動，市民登記後金額已超出5000元消費券，「與其諗點套現，不如諗下邊個啱自己用咗去划算啲。」

消費券7月4日至8月14日接受登記，王學玲參考去年派發現金一萬元經驗，指出大部份市民前期都已登記，相信六星期的登記時間足夠，書面登記的市民就要9月1日才獲發消費券，較電子登記者遲一個月，因為書面登記的文書處理時間更長。