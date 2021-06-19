電子消費券｜八達通款項可套現？陳茂波料誘因低　擴至交通更貼心

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-19 11:01

政府昨（18日）公布5,000元電子消費券詳情，選擇AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go的合資格市民分兩期領取電子消費券，而八達通將分三期派發，分別2,000元、2,000元及1,000元，其中第三期1,000元款項將不限用途，7月4日開始申請。 財政司司長陳茂波今早（19日）出席電台節目時指，消費券計劃有彈性，希望盡量兼顧所有人需要，令市民「洗錢洗得開心」。他承認，透過退回八通達卡將最後一期八達通消費券「套現」，在技術上可行，但相信對市民誘因不大。 至於消費券可用於支付交通費用，是否雙重補貼，陳茂波稱，目前公共交通補貼計劃只補貼200元以上的交通費用，亦非全額補貼，相信擴大消費券範圍至交通費用，可令計劃更「貼心」，對計劃所帶來的經濟提振作用，不會有太大影響。

消費券擴至公共交通工具做法合適、更貼心

陳茂波表示，政府宣布計劃後曾與市民接觸，吸納各方意見，由於不同市民的經濟環境不同，希望消費券範圍盡量廣闊，加上市民出行消費亦需要乘坐交通工具，認為消費券擴展至公共交通工具做法合適、更貼心。

被問到政府擴展範圍至公共交通工具，是否受八達通技術所限，陳茂波否認有關說法，稱八達通系統可紀錄不同消費分類，能輕易區分合資格的消費。至於會否削弱消費券提振經濟的作用，陳茂波指有關意見分歧，有經濟學者認為影響有限，但最重要希望大家開心消費，齊齊推動經濟。

對於有說法指，最後一期八達通消費款項可透過退回八達通卡「套現」，陳茂波承認在技術上可行，但相信對市民誘因不大。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，八達通方便市民消費，最後一期不會限制用途，想不到市民有甚麼需要「套現」，不希望因而設置複雜關卡。

▼消費券領取詳情▼

用消費券後退款不會退至電子錢包 商戶倘合謀套現或列黑名單

王學玲續稱，若市民使用消費券購買貨品後需要退款，將退回至消費券，不會退至電子錢包。而為顧及消費者權益，政府與3間電子支付商有特別安排，在消費券過期後的一個月內可以退款，並發還特別消費券，有限期一個月。

陳茂波說，電子支付商會留意商戶的交易模式，若發現商戶有不尋常交易，例如有商戶向來以小額交易，但突然有多筆大額交易，會跟進個案，甚至會將商戶列入黑名單，不排除有需要時採取執法行動。

王學玲表示，自政府4月11日宣布負責派發消費券的四間電子支付商後，共有1萬3千個新商戶申請安裝收款設備，反應熱烈，當中多數為中小企。她提到，食環署亦已推出計劃資助街市販商和持牌小販安裝電子支付工具，當中4分1合資格申請者已申請。

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